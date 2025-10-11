امارات با پیروزی مقابل عمان، شانس خود را برای صعود مستقیم به جام جهانی افزایش داد و عمان را به آستانه حذف از این رقابت‌ها کشید.

با پیروزی امارات، عمان شانس صعود مستقیم را از دست داد و تنها در صورتی می‌تواند به پلی‌آف صعود کند که قطر با اختلاف بیش از یک گل مقابل اماراتی‌ها شکست بخورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در قاره آسیا، تیم ملی عمان به سرمربیگری کارلوس کی‌روش با نتیجه ۲ بر یک مقابل امارات شکست خورد تا در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار گیرد.

این دیدار حساس از گروه A، شنبه‌شب، ۱۹ مهر در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار شد و قضاوت آن را علیرضا فغانی، داور بین‌المللی ایرانی-استرالیایی، بر عهده داشت. فغانی در نیمه دوم یک صحنه پنالتی برای امارات اعلام کرد که با بازبینی VAR، تصمیمش لغو شد.

عمان بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۲ با گل‌به‌خودی کوامه از امارات پیش افتاد. در نیمه دوم، اماراتی‌ها جریان بازی را در دست گرفتند و با گل‌های ملونی دقیقه ۷۳ و لوکاس دقیقه ۸۳ موفق به بازگشت و پیروزی شدند.

با این نتیجه، امارات ۳ امتیازی شد و عمانِ کی‌روش تنها با یک امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت؛ سرنوشت صعود این تیم حالا در دست رقیب مستقیمش است.

بر اساس جدول گروه، عمان شانس صعود مستقیم را از دست داد و تنها در صورتی می‌تواند به پلی‌آف صعود کند که قطر با اختلاف بیش از یک گل از امارات شکست بخورد تا عمان از نظر تفاضل گل به رتبه دوم برسد. امارات با پیروزی یا مساوی، صعودش را قطعی می‌کند و قطر هم برای صعود مستقیم نیاز به پیروزی دارد؛ در صورت پیروزی قطر یا نتیجه تساوی، عمان از گردونه رقابت‌ها کنار خواهد رفت.

پیش‌تر، دیدار قطر و عمان بدون گل مساوی به پایان رسیده بود. در گروه B هم عربستان، عراق و اندونزی با یکدیگر رقابت می‌کنند که عربستان ۳ بر ۲ اندونزی را شکست داده بود. تیم‌های صدرنشین گروه‌های این مرحله مستقیماً به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود می‌کنند و تیم‌های دوم راهی پلی‌آف قاره‌ای خواهند شد تا یکی از آنها از مسیر بین‌قاره‌ای برای سهمیه نهم آسیا (احتمالی) رقابت کند.

تا این لحظه، تیم‌های ایران، ازبکستان، کره‌جنوبی، ژاپن، اردن و استرالیا صعود خود را قطعی کرده‌اند و دو سهمیه مستقیم دیگر در انتظار مشخص شدن هستند.