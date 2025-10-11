En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

متکی: ایران رسماً خروج از برجام را اعلام کند

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و رئیس پیشین خانه احزاب با اشاره به پایان یافتن مهلت ده‌ساله توافق برجام، تأکید کرد که «اکنون زمان خروج رسمی ایران از برجام فرا رسیده است».
کد خبر: ۱۳۳۳۷۵۰
| |
353 بازدید
متکی: ایران رسماً خروج از برجام را اعلام کند

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی با بیان اینکه «عمر برجام یک هفته دیگر، یعنی در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد»، گفت: ملت قهرمان ایران پس از امضای برجام، به‌مدت ده سال تحریم‌هایی را تحمل کرد که حتی از محتوای قطعنامه‌های پیشین نیز سنگین‌تر بود.متکی افزود: مردم عزیز ما بار دیگر شاهد بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش در برجام بودند؛ بدعهدی‌ای که از همان دوران اوباما آغاز شد.

در این مدت، جهانیان نیز رفتار تحقیرآمیز و تبعیت کورکورانه «کوتوله‌های سیاسی اروپا» از آمریکا را در قبال برجام مشاهده کردند.وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به مواضع اخیر سه کشور اروپایی اظهار داشت: انگلیس، فرانسه و آلمان که از اجرای تعهدات خود در زمینه لغو تحریم‌ها سر باز زدند، امروز با کمال وقاحت ایران را به استفاده از «مکانیسم ماشه» تهدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه «آمریکا از برجام خارج شده است»، گفت: روسیه، چین و ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و بیانیه‌ای مشترک، اقدام سه کشور اروپایی را «غیرحقوقی و مردود» دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته وی، جنبش عدم تعهد نیز خواستار منتفی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شده است.

متکی در پایان تأکید کرد: شایسته است سه کشور ایران، روسیه و چین در روز ۲۶ مهرماه، در مقر سازمان ملل متحد طی نشستی رسمی، پایان برجام را اعلام کرده و جمهوری اسلامی ایران رسماً خروج خود را از این توافق اعلام کند.وی تصریح کرد: «اکنون زمان خروج از برجام است؛ توافقی که برای کشور ما جز خسارت، نتیجه‌ای دربر نداشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
متکی ایران برنامه هسته ای تعلیق مذاکره آمریکا اروپا اسنپ بک خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لفاظی گستاخانه ترامپ درقبال غنی‌سازی ایران
لاریجانی: تبعات اسنپ بک ربطی به مسائل جنگی ندارد
آلمان: روند گفت‌وگوها با ایران، با آمریکا هماهنگ شده است
بقائی: از گفت‌وگو با هیچ طرفی واهمه نداریم
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
ویتکاف: تمایل داریم با ایران مذاکره کنیم
دستور فوری رئیس‌جمهور برای انرژی پاک
انتقاد پزشکیان از وزارت نیرو
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
طرح سه‌‌فوریتی مجلس علیه تودیع CFT
هشدار آذری جهرمی به پزشکیان
ترامپ دوباره از ایران تشکر کرد! + زیرنویس
واکنش تند ایران در توکیو به اسنپ‌بک اروپا
رئیس جمهور: من در خانه لباس گرم می‌پوشم
آغاز ساخت ۷۵۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ay6
tabnak.ir/005ay6