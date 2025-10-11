متکی: ایران رسماً خروج از برجام را اعلام کند

منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و رئیس پیشین خانه احزاب با اشاره به پایان یافتن مهلت ده‌ساله توافق برجام، تأکید کرد که «اکنون زمان خروج رسمی ایران از برجام فرا رسیده است».

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی با بیان اینکه «عمر برجام یک هفته دیگر، یعنی در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد»، گفت: ملت قهرمان ایران پس از امضای برجام، به‌مدت ده سال تحریم‌هایی را تحمل کرد که حتی از محتوای قطعنامه‌های پیشین نیز سنگین‌تر بود.متکی افزود: مردم عزیز ما بار دیگر شاهد بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش در برجام بودند؛ بدعهدی‌ای که از همان دوران اوباما آغاز شد.

در این مدت، جهانیان نیز رفتار تحقیرآمیز و تبعیت کورکورانه «کوتوله‌های سیاسی اروپا» از آمریکا را در قبال برجام مشاهده کردند.وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به مواضع اخیر سه کشور اروپایی اظهار داشت: انگلیس، فرانسه و آلمان که از اجرای تعهدات خود در زمینه لغو تحریم‌ها سر باز زدند، امروز با کمال وقاحت ایران را به استفاده از «مکانیسم ماشه» تهدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه «آمریکا از برجام خارج شده است»، گفت: روسیه، چین و ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و بیانیه‌ای مشترک، اقدام سه کشور اروپایی را «غیرحقوقی و مردود» دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته وی، جنبش عدم تعهد نیز خواستار منتفی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شده است.

متکی در پایان تأکید کرد: شایسته است سه کشور ایران، روسیه و چین در روز ۲۶ مهرماه، در مقر سازمان ملل متحد طی نشستی رسمی، پایان برجام را اعلام کرده و جمهوری اسلامی ایران رسماً خروج خود را از این توافق اعلام کند.وی تصریح کرد: «اکنون زمان خروج از برجام است؛ توافقی که برای کشور ما جز خسارت، نتیجه‌ای دربر نداشت.