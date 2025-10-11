En
بنزین گران می‌شود؟

براساس مصوبه هیات دولت، قیمت حامل‌های انرژی باید تدریجی افزایش یابد، به این ترتیب گام اولیه گران‌ کردن بنزین توسط دولت برداشته شد.
بنزین گران می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد آنلاین، براساس مصوبه هیات دولت،  قیمت حامل‌های انرژی باید تدریجی افزایش پیدا کند و هزینه سوخت بیشتر از سهمیه نیز باید افزایش پیدا کند، به این ترتیب گام اولیه گران‌ کردن بنزین توسط دولت برداشته شد.

در این مصوبه که ۲۷ شهریور امسال به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهرماه ابلاغ شده، شیوه افزایش قیمت بنزین مشخص شده است.

بر اساس این مصوبه، مقرر شده فاصله قیمت بنزین و گاز سی. ان. جی افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی. ان. جی تشویق شوند.

قیمت بالاتر بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه

در بخش دیگری از مصوبه دولت به اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چند نرخی شدن آن تاکید شده است. (قیمت بالاتر بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه).
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را مردم بپردازند.

قیمت بنزین متناسب با تورم گران شود

بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت، مقرر شده هر سال قیمت بنزین متناسب با تورم گران شود.
طبق مصوبه دولت همچنین مقرر شده اعطای سهمیه بنزین به طور ریالی و نه مقداری، تا آذرماه سال آینده اجرایی شود.

