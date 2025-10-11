حماس: بهانه به دست دشمن نخواهیم داد

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس گفت: حماس با هوشیاری، هرگونه بهانه‌ای را که ممکن است رژیم صهیونیستی برای فرار از اجرای بندهای توافق‌نامه استفاده کند، از میان برمی‌دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در ادامه روند اجرای توافق آتش‌بس در غزه، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد که آتش‌بس همچنان پابرجاست و نیروهای رژیم اشغالگر مطابق مفاد توافق‌نامه در حال عقب‌نشینی از چندین منطقه در نوار غزه هستند.

قاسم تصریح کرد: جنبش حماس با هوشیاری، هرگونه بهانه‌ای را که ممکن است رژیم صهیونیستی برای فرار از اجرای بندهای توافق‌نامه استفاده کند، از میان برمی‌دارد. ما اجازه نمی‌دهیم دشمن بار دیگر از مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.

وی همچنین گفت حماس در تماس مستقیم با میانجیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است تا پرونده آزادی اسرای فلسطینی طبق توافق‌های صورت‌گرفته پیگیری و اجرا شود.

سخنگوی حماس در پایان افزود که مقاومت بر پایداری آتش‌بس، حمایت از ملت فلسطین و تحقق آزادی کامل اسرا پافشاری خواهد کرد و هیچ عاملی نمی‌تواند مسیر توافق و خواست مردم غزه برای بازسازی و زندگی آزاد را متوقف سازد.