فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟

در یکسال اخیر، دکتر فواد ایزدی، دانشیار گروه مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران، به عنوان تحلیلگر سیاسی و مفسر رسانه‌ای جریان سوپرانقلابی، حضوری پررنگ و دائمی در برنامه‌های صداوسیما و فضای مجازی داشته است، در حدی که می توان او را "میم جریان سوپرانقلابی در فضای مجازی " دانست

به گزارش تابناک،نکته مهم این است که بعد از ممنوع التصویری محمدصادق کوشکی در تلویزیون، که تا مدتی طولانی تریبون دار جریان سوپرانقلابی بود، اینک این فواد ایزدی است که نقش ویژه و اصلی در بسیج و شارژ پوپولیستی جریان سوپرانقلابی برعهده گرفته است.

اما فواد ایزدی سعی دارد چه بگوید؟ داماد روحانی هیات دولت احمدی نژاد(سقای بی ریا) چه در سر دارد؟ مولفه های گفتمان این چهره تقریبا نوظهور سیاست ایرانی چیست؟ او به چه کسانی پاس گل می دهد؟

با رصد مجموعه مصاحبه ها و گفتارهای ایزدی، گفتمان فواد ایزدی را می توان "پوپولیستی-هشداردهنده" توصیف کرد،

این گفتمان بر محور‌هایی چون سیاست خارجی، امنیت ملی و ایدئولوژی سوپر انقلابی متمرکز است، جالب است که سهم اقتصاد و معیشت در گفتمان ایزدی تقریبا خالی است و از این جهت مانند اکثریت سوپرانقلابی ها، معتقد هستند صرفا با فعالیت های احساسی و فضایی در عرصه بین الملل، وضعیت اقتصادی داخلی هم سامان می گیرد.

گفتمان مطرح شده توسط فواد ایزدی عملا انگاری می سازد که مبتنی بر دوقطبی سازی است (ایران/غرب، مقاومت/تسلیم) و او با زبانی احساسی ولی خونسرد و قاطع، روایتی هژمونیک از "دشمن‌شناسی" و "تهدید وجودی" این گفمان را برای نوجوانان انقلابی در آنتن رسانه ملی ترویج می کند،

اهمیت فواد ایزدی در پشت پرده تصمیم سازی های صداوسیما از این نکته معلوم بود که او کارشناس ثابت بین الملل در برنامه های سیاسی و انتخاباتی سالهای اخیر است، سئوالات جهت دار و تخریبی او از نامزدها(بجز سعید جلیلی) در خاطره مخاطبان صداوسیما در ایام انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است.

ایران موجود از نظر فواد ایزدی و دوستان سوپرانقلابی اش یک "قربانی-قهرمان" است که راهی جز سخت‌گیری اجتماعی و مقاومت به شیوه سوپرانقلابی برای بقا ندارد، اما انتهای این مسیر کجاست؟ فواد ایزدی ها ایران را چگونه می خواهند؟

نکته مهم دیگر در رفتارشناسی فواد ایزدی این است که تنها شخصیت سوپرانقلابی که به خود جسارت داد صراحتا که از فرماندهان شهید جنگ دوازده روزه انتقاد کند، اوست، فواد ایزدی با انتقاد از "غافلگیری" فرماندهان نظامی و بطور مشخص سردار باقری پیشنهاد تغییر دکترین هسته‌ای را به عنوان راه‌حل بازدارندگی مطرح نمود. رویکردی که با مخالفت صریح رهبرانقلاب مواجه شد اما بذر تردید را در میان مخاطبان جوان و نوجوان تلویزیونی که او را شمایل یک متخصص اصولگرا می دانند، کاشته شده است.

در حوزه ایدئولوژی داخلی، ایزدی از "حجاب اجباری" و گشت ارشاد و قانون جنجالی عفاف و حجاب به عنوان پایه امنیت اجتماعی دفاع کرد و "بی‌عملی" در برابر تجاوزات خارجی را سرزنش نمود.

او در مصاحبه با علی علیزاده (معروف به علیز) اظهار داشت که "جوانان اگر حکومت را اسلامی نبینند، جان نمی‌دهند"، پیوند و همرسانی دو بال داخلی و خارجی سوپرانقلابی ها، یعنی علیز و ایزدی هم در تحلیل میدان قابل تامل است، رویکردی که نشانه دقیق و برنامه ریزی شده برای آینده جریان سوپرانقلابی و برنامه های خاص آنها در آینده کشور می تواند تفسیر شود.

