به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، رقابت دسته فوق‌سنگین برگزار شد.

در پایان حرکت یک‌ضرب، علی داودی نایب قهرمان جهان و المپیک، با رکورد ۱۹۶ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

آیت شریفی قهرمان آسیا، دیگر نماینده ایران به دلیل مصدمیت انصراف داد و وزنه نزد.

۹ وزنه‌بردار در گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور داشتند و نماینده گرجستان انصراف داد.

عملکرد دو نماینده ایران به شرح زیر است:

علی داودی نایب قهرمان جهان و المپیک برای گرفتن مدال با لالایان از ارمنستان و گور میناسیان از بحرین رقابت داشت.

داودی در اولین حرکت وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را ناباورانه انداخت و نشان داد همچنان مصدومیت کتف او را اذیت می‌کند. او در حرکت دوم وزنه ۱۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد.

داودی در آخرین حرکت یک ضرب پشت وزنه ۲۰۲ کیلوگرم قرار گرفت اما این وزنه را انداخت.

با این حال مدال برنز او قطعی شد.

لالایان از ارمنستان

دارنده یک طلا، دو نقره و یک برنز جهان و نقره المپیک با رکورد 211 کیلوگرم در یک ضرب مدال طلا به دست آورد.

گور میناسیان از بحرین

دارنده دو نقره و دو برنز جهان و یک نقره المپیک، در یک ضرب رکورد ۲۰۵ کیلوگرم را ثبت کرد و مدال نقره گرفت.