شایعه خودکشی دختر اکبر طبری تکذیب شد

دادستان لواسانات ضمن رد شایعه خودکشی سمیه طبری گفت: خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و محل فوت نیز بیمارستانی در تهران بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرتضی درویش وند در واکنش به برخی مطالب در فضای مجازی در خصوص «خودکشی سمیه طبری» را رد کرد و افزود: مرگ او بر اثر بیماری بوده است.

دادستان لواسانات گفت: یک خبری الان در فضای مجازی وایرال شده مبنی بر اینکه خودکشی سمیه طبری تکذیب می‌شود.

او با تشریح جزئیات فوت خانم طبری گفت: خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و نزدیک به یک سال است که وی در بستر بیماری بودند و حالا چند روز پیش ظاهراً فوت می‌کند.

دادستان لواسانات تاکید کرد: محل فوت سمیه طبری در یکی از بیمارستان‌های تهران بوده و این موضوع هیچ ربطی به لواسانات ندارد.