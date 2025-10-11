En
نفت همه از تنگه هرمز می‌گذرد، جز ایران!

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه تنگه هرمز یک منطقه مهم راهبردی در دنیاست، یادآور شد: ما از این منطقه حراست کردیم و اجازه نداریم این راه دریایی و این تنگه بسته شود اما دنیا باید این پرسش را در نظر بگیرد که آیا امکان دارد جهان از این تنگه استفاده کند ولی ما استفاده نکنیم؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار علیرضا تنگسیری در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه امروز افتخار می‌کنیم یکی از کشور‌هایی هستیم که می‌توانیم موشک، پهپاد، شناور، صادر کنیم، ادامه داد: می‌توانیم علم صادر کنیم. دشمنان می‌دانند ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و اعتقادی به این موضوعات نداریم ولی با علم ما مخالف هستند. آنان می‌خواهند ما زیرسلطه‌شان باشیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: مردم ایران بدانند سربازانشان در منطقه حساس خلیج فارس و دریای عمان، چه در نیروی دریایی ارتش و چه نیروی دریایی سپاه در مقابل هرکس که بخواهد منافع ملت ما را زیر سئوال ببرد و مشکلاتی در این منطقه حساس ایجاد کند، ایستاده‌اند و به‌عنوان سربازان ملت تا آخرین نفس از حیثیت دفاع ایران می‌کنند.

وی افزود: سربازان ایران در جنگ ۱۲روزه بخشی از توان این ملت را نشان دادند. هنوز روایت نشده که آنان با چه سختی‌هایی جنگیدند.

سردار تنگسیری با بیان اینکه ما پیروز جنگ ۱۲روزه بودیم، اظهار کرد: به چند دلیل پیروز جنگ بودیم. هم شروع‌کننده جنگ نبودیم و هم درخواست پایان جنگ را ندادیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به ادعای تکراری نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، تصریح کرد: دشمنان در این موضوع دست دارند. این آتش را برافروخته‌اند تا وجودشان در منطقه توجیه شود. انگلیس موضوع جزایر را به این شکل مطرح کرد و استخوان لای زخم گذاشت. این جزایر ایرانی است. ما دنبال کشورگشایی نیستیم، اما اجازه هم نمی‌دهیم به خاک کشور ما دست‌درازی شود.

سردار تنگسیری گفت: دشمن بداند ما تا آخرین نفس و تا آخرین نفر پای هر وجب از خاکمان ایستاده‌ایم. ما مردمی نیستیم که زیر بار زور برویم یا از دشمن بترسیم. ما فقط ترسمان از خداست. این جزایر ایرانی و متعلق به خاک ماست. همسایه‌های ما هم بدانند ما همه آنها را دوست داریم و از آنان دفاع می‌کنیم، همچنان‌که دفاع هم کرده‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه تنگه هرمز یک منطقه مهم راهبردی در دنیاست، یادآور شد: ما از این منطقه حراست کردیم و اجازه نداریم این راه دریایی و این تنگه بسته شود، اما دنیا باید این پرسش را در نظر بگیرد که آیا امکان دارد جهان از این تنگه استفاده کند ولی ما استفاده نکنیم؟ قطعاً منطقی نیست کنار ما کشتی‌های نفتی و گازی عبور کنند، اما اجازه عبور نفت ایران را ندهند.

سردار تنگسیری تصریح کرد: در چنین موقعیتی بزرگان ما تصمیمی می‌گیرند که من هم به عنوان سرباز در میدان پیاده می‌کنم. ما می‌خواهیم که شریان نفتی و گازی دنیا باز باشد. امریکایی‌ها وقتی به این خلیج بسته می‌آیند برای مردم مشکلات ایجاد می‌کنند. ورود کشتی سوخت هسته‌ای در خلیج‌های بسته ممنوع است. اگر اتفاقی در وسعت ۲۵۰ هزار کیلومتر مربعی خلیج فارس برای کشتی‌ها یا زیردریایی‌های سوخت هسته‌ای رخ دهد، کشور‌های همسایه از آب‌شیرین‌کن‌ها در سواحل استفاده می‌کنند که در شرایط وقوع حادثه آن آب تا ۱۱ سال قابل خوردن نیست.

وی با یادآوری برخورد یک کشتی ژاپنی با زیردریایی آمریکایی در دهه ۸۰ که به نشت نفت و خسارت زیست‌محیطی منجر شد، اظهار کرد: حضور برخی کشور‌ها در منطقه مخل امنیت است. این کشور‌ها برای تداوم حضورشان دشمن‌تراشی می‌کنند.

