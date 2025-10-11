به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، جشن یک میلیونی شدن شمارگان مجموعه «قصه ما مثل شد» و بزرگداشت محمد میرکیانی عصر جمعه ۱۸ مهر در باغ کتاب تهران برگزار شد.
در ابتدای اینبرنامه میرکیانی با اشاره به همکاری با مدیران ادوار مختلف انتشارات بهنشر گفت: طی بیست سال همکاری با دوستان از همراهانم در این مسیر بسیار آموختم.
وی افزود: فقط میخواهم یک جمله بگویم و آن این است که هرچقدر انسان در حوزه فرهنگ و ادبیات و هنر کار کند، باز کم است. واقعیت این است که آنچه اتفاق میافتد در طی دوران، نسبت به آن چیزی که باید بدانیم، بسیار ناچیز است. تا پایان عمر هم انسان هرچه تلاش بکند، هنوز مانده تا به بخشی از افق آرمانیاش برسد.
سخنران بعدی اینمراسم محمدحسین صلواتیان تصویرگر مجموعه «قصه ما مثل شد» بود که گفت: توجه به پیوست محصولات فرهنگی امری بسیار مهم است و تولیدات فرهنگی باید پیوست داشته باشد تا بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، در همین زمینه باید به تولید محصولات فرهنگی با محوریت مجموعه «قصه ما مثل شد» توجه شود.
علیرضا کاویان راد کارگردان مجموعه پویانمایی قصه ما مثل شد، هم همکاری با میرکیانی را یک دوره آموزشی خواند و نقشآفرینی در تولید این اثر را بهترین تجربه خود معرفی کرد.
وی نثر روان این مجموعه را در مسیر ساخت پویانمایی بسیار کمککننده دانست.
در ادامه علی رمضانی مدیر عامل مجموعه باغ کتاب تهران با اشاره به جایگاه محمد میرکیانی در حوزههای فرهنگی گفت: حجم تولید آثار استاد میرکیانی نشاندهنده تعهد مستمر و فراگیر این نویسنده است.
رمضانی با اشاره به آثار میرکیانی با موضوع تهران وی را راوی منحصر بفرد تهران خواند.
مدیر عامل باغ کتاب تهران در ادامه از زحمات محمدحسین صلواتیان تصویرگر مجموعه ده جلدی «قصه ما مثل شد» تقدیر کرد.
بزرگداشت دهخدای ادبیات کودک و نوجوان
در بخش دیگری از برنامه شهرام شفیعی نویسنده و مترجم با اشاره به آثار بیبدیل محمد میرکیانی در حوزه کودک و نوجوان گفت: به تعبیر بنده آقای میرکیانی دهخدای ادبیات کودک و نوجوان است.
در ادامه محسن مومنی شریف، نویسنده و عضو هیئت مدیره بهنشر، یک میلیونی شدن شمارگان کتاب «قصه ما مثل شد» را رویدادی مهم معرفی کرد و گفت: محمد میرکیانی نویسندهای است که با مخاطب ایرانی و متون کهن ایرانی به خوبی آشنا است.
میرکیانی بعد از جلسه در قسمت سروستان مجموعه باغ کتاب تهران به امضای آثار خود برای مخاطبان پرداخت.