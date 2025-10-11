به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عقبنشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از برخی مناطق شهر غزه، ویرانیهای عظیمی را در محلههای مسکونی و زیرساختهای این منطقه آشکار ساخته است. بمبارانهای شدید رژیم صهیونیستی مناطق کامل را با خاک یکسان کرده و به ویرانه تبدیل کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، طبق گزارش مرکز ماهوارهای سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه، حدود ۱۹۳ هزار ساختمان در غزه تخریب یا آسیب دیدهاند.
دفتر رسانهای دولتی فلسطین در غزه اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد از نوار غزه تخریب شده و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق حملات، کوچ اجباری و بمباران مداوم، کنترل حدود ۸۰ درصد از مساحت این منطقه را در دست گرفته است.
در همین رابطه، «علاء البطّه» رئیس شهرداری خانیونس، اعلام کرد که ۸۵ درصد از این شهر به دلیل حملات دو ساله رژیم صهیونیستی تخریب شده است.
وی افزود که ۴۰۰ هزار تُن آوار باید از خیابانهای شهر برداشته شود و نیاز فوری به تجهیزات مدرن برای مدیریت این آواربرداری وجود دارد.
گزارشها حاکی از آن است که ۹۵ درصد از مدارس غزه به طور جزئی یا کامل آسیب دیدهاند و حدود ۲۱۳ بیمارستان و مرکز درمانی و ۱۰۲۹ مدرسه هدف قرار گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، تنها ۱۴ بیمارستان از مجموع ۳۶ بیمارستان موجود در غزه به طور جزئی فعال هستند و بیمارستانهای جنوب غزه با مشکلات جدی در ارائه خدمات مواجهاند.
کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به میزان ویرانی شهر غزه ابراز داشته است.
این کمیسیاریا اعلام کرد که هرگونه اقدام عامدانه برای جابجایی جمعیت و کوچاندن اجباری، معادل پاکسازی نژادی خواهد بود.