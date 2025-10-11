En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چندنرخی بودن ارز رانت ایجاد می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در هر نظام اقتصادی، چندنرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ لذا کسی طرفدار چندنرخی بودن ارز نیست.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۷۹
| |
4 بازدید
چندنرخی بودن ارز رانت ایجاد می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی طغیانی اظهار کرد: واقعیت این است که باید ارز تک‌نرخی شود، چون چند نرخی در هر سیستمی، رانت ایجاد می‌کند. اکنون اختلاف‌نظر درباره چندنرخی یا تک‌نرخی بودن ارز نیست به طوری که حتی آنهایی که معتقدند نرخ ارز باید مثلاً ۲۰ یا ۲۸ هزار تومان باشد، طرفدار چندنرخی بودن ارز نیستند.

وی توضیح داد: نکته این است که می‌گویند باید با پیاده کردن سازوکار‌هایی در اقتصاد کشور، نرخ ارز «واقعی‌تر» شود، چون نرخ‌های فعلی بازار، واقعی نیست؛ اعتقادشان این است که با به کار گرفتن این سازوکارها، نرخ ارز کمتر خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: سازوکار‌هایی که بیان می‌کنند مواردی همچون صفر شدن قاچاق کالا و تعطیل شدن تمام رویه‌های غیررسمی مبادلات است و اینکه باید ارز کلا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی تخصیص‌ها را براساس همان نرخی که طبق متغیر‌های کلان اقتصادی به دست آورده، انجام دهد. حال اینکه بانک مرکزی چگونه آن نرخ را محاسبه می‌کند، بحث جدایی است.

وی اضافه کرد: به باور این گروه، اگر این اتفاقات بیفتد نرخ ارز به نرخ مدنظر بانک مرکزی رسیده و تعادل برقرار می‌شود؛ این نگاه و حرف برخی از همکاران ماست که در اقتصاد کلان مطرح می‌کنند.

طغیانی اضافه کرد: گروه دیگر معتقدند آنچه امروز در بازار ارز رخ می‌دهد، برآیند واقعی نیرو‌هایی است که در اقتصاد کشورمان فعال هستند؛ ممکن است ما این وضعیت را نپسندیم، اما وقتی مرز باز است و ارز و سوخت را می‌برند یا با ارز، کالا به شکل قاچاق وارد می‌کنند و انواع رانت‌های ارزی شکل می‌گیرد، نتیجه همین وضعیتی می‌شود که اکنون داریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بیان کرد: برای نمونه، عدم بازگشت ارز در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلا بود. حدود ۲۰ میلیارد دلار رفع تعهد نشده و حدود ۱۰ میلیارد دلار هم برآورد بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات است.

وی ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار ارز به صورت رسمی به کشور برنگشته، اما غیررسمی وارد شده است و این یعنی واردات و خروج سرمایه؛ بدین شکل که مثلا فردی خانه‌اش را فروخته، از بازار ارز گرفته و سرمایه‌اش را از کشور خارج کرده است. اینها ارز رسمی نیستند و ارز برگشت‌نشده به صورت رسمی است.

طغیانی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی نمی‌توان بازار ارز را با هیچ‌کدام از این دو نگاه مدیریت کرد.

وی در پایان و در جمع‌بندی بیان کرد: در این شرایط می‌توان رفته رفته به سمت جمع‌کردن مشکلات بازار ارز حرکت کرد و حداکثر تلاش برای ارزآوری باشد؛ هدف اول ارزآوری و ورود ارز به کشور است که در این صورت خود به خود نرخ ارز درست می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نرخ ارز چند نرخی تک نرخی قاچاق کالا رانت
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی‌ سازی در راه است/ پشت پرده تصمیم دولت برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات
نرخ دلار واقعی در ایران؛ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است/ سالانه ۲۵ میلیارد دلار از چرخه رسمی خارج می شود
۱۰۰ میلیارد رانت، رستوران‌های لوکس، مدیران متخلف و پاتوق ویژه خواری در معاونت علمی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
آغاز طوفانی پینگ‌پنگ‌بازهای ایران در آسیا
معاهده صلح اردن و اسرائیل با چالش جدی مواجه شده است/ ۸۵ درصد مردم اردن طرفدار حماس هستند
دینار ارزان شد
جنگ روانی علیه دانشگاه بوعلی‌سینا
اجرای «جان مریم» توسط سفیر کره جنوبی را ببینید
چرا کمک ۶۰ میلیون دلاری ایران به لبنان نرسید؟
نبیه بری: باید در مقابله با دشمن متحد شویم
شاید کنسرت شجریان زمستان برگزار شود
برنده نوبل صلح و رضا پهلوی چه رابطه ای دارند؟
آقای معاون، معنای «بهداشت دهان» و «سلامت روان» را هم فهمیدیم!
سخنان معنادار سخنگوی دولت پس از پالس‌های ترامپ
زلزله در تیم ژیمناستیک صهیونیست‌ها!
حمله آمریکا به ونزوئلا آمریکای لاتین را به دامن چین می‌اندازد/ جنگ جایگاه «مادورو» را تقویت می‌کند
دو درخواست فوتبالی؛ انحلال همیشگی فوتبال و اخراج قلعه‌نویی!/ کدام یکی شدنی است؟
نمایشگاه بازی ! اگر میخواهید پولی را خرج کنید این راهش نیست/نگاهی به نمایشگاه خودرو تبریز
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005awx
tabnak.ir/005awx