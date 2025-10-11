چرا کمک ۶۰ میلیون دلاری ایران به لبنان نرسید؟

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، اعلام کرد که مردم ایران کمک‌هایی به ارزش ۶۰ میلیون دلار برای حمایت از لبنان ارائه کردند؛ اما دولت لبنان از پذیرش این کمک‌ها خودداری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وبگاه العهد به نقل از مجتبی امانی نوشت که مقامات لبنانی دلیل این امتناع از پذیرش را مشمول بودن کمک‌ها تحت تحریم‌های بین‌المللی عنوان کرده‌اند. امانی با انتقاد از این موضع‌گیری، تأکید کرد که این در حالی است که ایالات متحده با گذشت سه سال، هنوز به وعده‌های خود در زمینه ارائه کمک به لبنان عمل نکرده است.

وی افزود: «در شرایطی که لبنان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این کمک‌ها می‌توانست بخشی از مشکلات مردم را حل کند».

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هرگونه تعامل مالی یا کمک‌رسانی از سوی ایران با حساسیت‌های بین‌المللی مواجه شده است. دولت لبنان نیز با استناد به همین تحریم‌ها، از پذیرش کمک‌های جمهوری اسلامی خودداری کرده است.