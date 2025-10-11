به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو امروز (شنبه) ۱۹ مهرماه این داستان تخیلی که آمریکا و سه کشور اروپایی همواره آن را بیان و عنوان میکنند که ایران نباید اجازه توسعه سلاحهای هستهای را داشته باشد یا از طریق دیپلماسی میخواهند جلوی دستیابی ایران به سلاح هستهای را بگیرند، «فریبکاری» و «ریاکاری» محض خواند. سران سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) دیروز جمعه در بیانیهای با دفاع از اقدام خود در فعال کردن مکانیسم اسنپبک از ایران خواستند که سر میز مذاکره حاضر شود. این سفارتخانه در همین خصوص امروز در صفحه خود در شبکه ایکس اعلام کرد: ایران همواره اعلام کرده که سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاحهای هستهای به دلایل مذهبی و انسانی ممنوع است و هیچ جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و جمهوری اسلامی ایران همواره حامی جهان و خاورمیانه عاری از سلاحهای هستهای بوده است.
سفارت ایران در ژاپن در همین خصوص به همکاری سازنده و شفاف ایران با آژانس بینالملی انرژی اتمی اشاره کرده و میافزاید: در پی توافقنامه برجام (۲۰۱۵) آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۵ گزارش خود ایران را متعهدترین طرف در خصوص برنامه هستهای صلح آمیز خوانده است. اگر ایران در پی سلاح هستهای بود، به بیشترین بازرسیهای سرزده بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تن نمیداد و به دنبال تعاملات سازنده با آژانس نبود. این سفارتخانه با اشاره به تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا عنوان کرد: حمایت آمریکا از تجاوز اسرائیل و حملات آمریکا علیه تأسیسات هستهای تحت نظارت پادمان آژانس در طی مذاکرات ایران و آمریکا که مورد حمایت بدخواهانه سه کشور اروپایی قرار گرفت، تلاشهایی آشکار در خیانت به دیپلماسی بود.
براساس اعلام این سفارتخانه، ادعای تمایل به استفاده از دیپلماسی و در عین حال دفاع از مکانیسم «اسنپبک»، تاکتیک فشار با نقاب و پوشش «گفتوگو» است. این سفارتخانه به صراحت اعلام کرده است که نه اقدام نظامی، نه «اسنپبک» و نه هیچ شکل دیگری از اعمال فشار و اقدامات قهرآمیز، جمهوری اسلامی ایران را از پیگیری منافع ملی و دیپلماسی براساس احترام و منافع متقابل بازنمیدارد. به گزارش فارس، سه کشور اروپایی عضو برجام ششم شهریورماه روند فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را کلید زدند و بعد از گذشت ۳۰ روز و با وجود ارائه پیشنویس قطعنامهای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی روسیه و چین و عدم تصویب آن، در نهایت بامداد یکشنبه ششم مهرماه قطعنامههای ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) بازگشت.