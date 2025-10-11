En
اعتراف تل‌آویو به شکست در غزه

با آغاز آتش‌بس در غزه، رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند که تل‌آویو در جنگ غزه شکست خورد و حماس با حفظ انسجام سیاسی و نظامی خود، به اهداف راهبردی یحیی السنوار دست یافت؛ از بازگرداندن مسئله فلسطین به صدر توجه جهانی تا آزادی برجسته‌ترین اسرای فلسطینی.
اعتراف تل‌آویو به شکست در غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حاییم لیونسون نویسنده اسرائیلی، در یادداشتی در روزنامه «هاآرتص» نوشت: «پس از بیش از دو سال از آغاز جنگ در غزه، به نظر می‌رسد پایان آن نزدیک باشد. اگرچه جزئیات مرحله دوم خروج هنوز به‌طور کامل فاش نشده، اما تصویر کلی اکنون روشن است».او تأکید کرد: «بر خلاف تبلیغات جریان نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نتوانست چهره خاورمیانه را تغییر دهد. درست است که زندگی اسرائیلی‌ها دگرگون شد، بسیاری عزیزان خود را از دست دادند و برخی دیگر آسیب دیدند یا متحمل خسارت شدند، اما در سطح منطقه‌ای نه کشوری فروپاشید، نه قدرتی نو ظهور کرد، و نه ایدئولوژی‌ای از میان رفت تا جایگزین دیگری شود. هرج‌ومرج قدیمی همچنان پابرجاست».لیفنسون ادامه داد: «تا آخرین روز جنگ، حماس ساختار سازمانی، رهبری سیاسی و سامانه فرماندهی و کنترل خود را در غزه حفظ کرد. هیچ انشعاب و جدایی در صفوف آن رخ نداد، گروه جایگزینی ظاهر نشد. نه مذاکره‌ای برای تسلیم صورت گرفت و نه توافقی پنهانی. در مقابل، شبه‌نظامیان نزدیک به اسرائیل در غزه بسیار شکننده‌اند و با خروج ارتش، از میان خواهند رفت و حماس می‌داند چگونه پس از جنگ نیز بازیگر اصلی صحنه فلسطین باقی بماند».

وی تصریح کرد: «حماس این نبرد را با دو دستاورد مهم به پایان می‌برد؛ نخست، بازگرداندن مسئله فلسطین به صدر توجه جهانی. نتانیاهو رؤیای دفن این مسئله را در سر داشت، با هدف تجزیه ملت فلسطین و ایجاد روابط با کشورهای عربی بدون در نظر گرفتن آنان. اما یحیی السنوار، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، برای شکستن این وضعیت وارد میدان شد و موفق شد. امروز، مسئله فلسطین دوباره به مهم‌ترین موضوع در دستور کار جهانی تبدیل شده و میلیون‌ها نفر به جمع حامیان آن پیوسته‌اند. اسرائیل اکنون در اروپا تحت فشار سیاسی قرار دارد، آن هم زمانی که نتانیاهو همچنان تکرار می‌کند که تشکیل کشور فلسطینی، پاداشی برای تروریسم است».لیونسون افزود: «در مقابل، السنوار با دقت بیشتری فضای غرب را درک کرد. آتش‌بس فعلی، بازگشت رسمی مسئله فلسطین به میز مذاکرات بین‌المللی است؛ این‌بار با چشم‌اندازی واقعی برای تشکیل کشور مستقل، آن هم تحت حمایت رئیس‌جمهور آمریکا».دستاورد دوم، به گفته نویسنده، آزادی اسرای فلسطینی است. او نوشت: «در ذهن فلسطینی‌ها، اسرا چهره دیگر اسرای اسرائیلی هستند و آزادی آنان یک مسئله ملی اساسی است. تشکیلات خودگردان فلسطین با وجود همکاری با اسرائیل، در این زمینه ناکام بود؛ اما حماس در جایی که آن‌ها شکست خوردند، موفق شد و اکنون در آستانه تخلیه زندان‌های اسرائیل از برجسته‌ترین زندانیان قرار دارد».اودر پایان تحلیل خود نوشت: «قدرت نظامی تنها شادی‌ای زودگذر می‌آورد، اما پیروزی نمی‌سازد. پیروزی واقعی در ترجمان سیاسی دستاوردهای میدانی نهفته است. اسرائیل بار دیگر نشان داد که در این ترجمان ناتوان است، زیرا درگیر نزاع‌های سیاستمداران شکست‌خورده، تضاد منافع و ناتوانی مزمن در تصمیم‌گیری است».

«نداف هعتسنی، دیگر نویسنده اسرائیلی نیز در یادداشتی انتقادی نوشت: برخلاف شادی زودگذر برای آزادی اسرای اسرائیلی، هیچ دلیلی برای جشن گرفتن وجود ندارد؛ چرا که نه‌تنها حماس پیروز شد و اسرائیل شکست خورد، بلکه آینده نیز بسیار نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد.او تأکید کرد: اسرائیل در آستانه عقب‌نشینی کامل از غزه قرار دارد، بدون آن‌که هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده جنگ را محقق کرده باشد؛ جز آزادی اسرا، که تنها دستاورد است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت امروز همچنین به نقل از یک منبع در فرماندهی جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که جنبش حماس تا ظهر روز گذشته موفق شده کنترل اکثر مناطق نوار غزه، از جمله شهرها و روستاهای فلسطینی را دوباره به دست گیرد و این تحول پس از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از چندین موقعیت در داخل غزه رخ داده است.

برچسب ها
یحیی السنوار اسرائیل حماس آتش‌بس جنگ
