در حالی‌که تنش تجاری میان واشنگتن و پکن بار دیگر شعله‌ور شده، بازار رمزارز‌ها با ریزشی بی‌سابقه مواجه شد؛ سقوطی که در پی تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی آمریکا، میلیارد‌ها دلار از سرمایه معامله گران را در چند ساعت بر باد داد.

روز گذشته و همزمان با اعلام رسمی دولت آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، بازار رمزارزها با سقوط شدید مواجه شد؛ رخدادی که نگرانی گسترده‌ای را میان فعالان این حوزه برانگیخت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دونالد ترامپ در تازه‌ترین مواضع خود اعلام کرد هدف از اعمال تعرفه‌های جدید، حمایت از صنایع داخلی و مشاغل آمریکایی است. او پکن را به «یارانه‌دادن غیرقانونی، سرقت مالکیت فکری و رفتارهای ناعادلانه تجاری» متهم کرد و گفت: این اقدام برای متعادل‌سازی تراز تجاری و وادار کردن چین به رعایت اصول تجارت آزاد ضروری است. ترامپ همچنین از احتمال گسترش این تعرفه‌ها به خودروهای برقی تولیدشده در مکزیک توسط شرکت‌های چینی خبر داد.

اعلام این تصمیم به‌سرعت با واکنش منفی بازارهای جهانی همراه شد. شاخص سهام شرکت‌های وابسته به تجارت با چین افت کرد و تحلیلگران نسبت به شعله‌ور شدن دور تازه‌ای از جنگ تجاری هشدار دادند؛ جنگی که می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تهدید و فشار تورمی را افزایش دهد.

اما پیامد فوری این تصمیم در بازار رمزارزها نمایان شد. از شب گذشته، بازار کریپتو با سقوط شدید مواجه شد و بیش از ۳ میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران تنها در یک ساعت از بین رفت. قیمت بیت‌کوین که تا روزهای اخیر به مرز ۱۲۶ هزار دلار نزدیک شده بود، در عرض چند ساعت تا ۱۰۲ هزار دلار سقوط کرد.

پیوند مستقیم جنگ تعرفه‌ای و بازار کریپتو

کاوه مشتاق، کارشناس حوزه بلاکچین و رمزارزها، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره روند نزولی بازار رمزارزها در ساعات گذشته گفت: کلیت بازار حدود ۱۰ درصد افت داشته و علت اصلی آن، سقوط بورس آمریکا و تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن است. نگرانی از کاهش درآمد شرکت‌های فناوری مانند گوگل، اپل و آمازون موجب شده بازارهای مالی و به‌تبع آن رمزارزها تحت فشار قرار گیرند.

او درخصوص آینده بازار نیز اظهار داشت: ادامه روند بازار بستگی مستقیم به مسیر جنگ تعرفه‌ای دارد. اگر تنش‌ها کنترل شود، احتمال بازگشت بازار ظرف یک هفته تا ده روز وجود دارد. اما در صورت تشدید درگیری‌ها، بازار ممکن است تا سطوح پایین‌تر هم افت کند. در این شرایط آلت‌کوین‌ها به‌احتمال زیاد آسیب بیشتری می‌بینند.

مشتاق در ادامه به سرمایه‌گذاران هشدار داد: باید تنها سرمایه‌ای وارد بازار شود که تحمل از دست‌دادن آن وجود دارد. رفتار احساسی در این فضا خطرناک است و سرمایه‌گذاران باید با صبر و احتیاط عمل کنند.

تأثیر سنگین بر بازارهای جهانی

طاها تهرانی، دیگر کارشناس حوزه رمزارز، نیز در گفت‌وگو با تابناک اظهار کرد: جنگ تجاری چین و آمریکا روی همه بازارها اثرگذار است. بازار سهام آمریکا حدود ۱.۷ تریلیون دلار کوچک شده و سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازارهای پرریسک هستند. بازار کریپتو هم به‌دلیل ماهیت پرنوسان خود از این تغییرات ضربه می‌خورد. تنها در شب گذشته، ۱۹ میلیارد دلار از پوزیشن‌های معاملاتی رمزارزها لیکویید شد. به گفته او، در حال حاضر شرایط بازار متعادل نیست و باید منتظر تثبیت اوضاع بود تا خریدها به‌تدریج بازگردند.