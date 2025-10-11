En
دستور فوری رئیس‌جمهور برای انرژی پاک

رئیس جمهور از آغاز رسمی عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت مجموع ۶۵۰ مگاوات در نقاط مختلف کشور خبر داد.
دستور فوری رئیس‌جمهور برای انرژی پاک

مسعود پزشکیان،پیش از ظهر شنبه، در مراسمی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد،در تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، از آغاز رسمی عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت مجموع ۶۵۰ مگاوات در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: این پروژه‌ها را عامل کلیدی در تأمین برق پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و حفظ ذخایر طبیعی کشور دانست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پزشکیان ضمن اشاره به جایگاه مهم انرژی‌های پاک در سیاست‌های کشور، گفت: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های مختلف نه تنها باعث تولید پایدار برق و افزایش اشتغال خواهد شد، بلکه می‌تواند وابستگی به منابع سوخت فسیلی را کاهش داده و کیفیت هوای کشور را بهبود بخشد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌هایی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، افزود: اگر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به خوبی صورت گیرد، می‌توان در کمتر از یک سال بخش بزرگی از این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری رساند.

رئیس‌جمهور همچنین درباره اثرگذاری نیروگاه‌های خورشیدی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: مطابق برآوردها، پنج نیروگاه خورشیدی بزرگ قادرند سالانه بیش از ۲۵۰ هزار تن از گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. در صورت افزایش ظرفیت به ۱۵۰۰ مگاوات، این رقم به بیش از دو میلیون تن خواهد رسید که گامی مهم در حفظ محیط زیست و سلامت نسل‌های آینده است.

پزشکیان تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم، رفع ناترازی در حوزه انرژی است و با تولید همزمان انرژی پاک و مدیریت مصرف، پیش‌بینی می‌شود تابستان پیش رو کمترین مشکل در تأمین برق داشته باشیم.

وی در پایان از تلاش‌های مدیران استانی، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت انرژی تجدیدپذیر قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: با همکاری مردم و مسئولان، امروز شاهد شروع اجرای این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هستیم که بخش عمده‌ای از آن در آینده‌ای نزدیک وارد مدار خواهد شد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: ادامه روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ضمن کاهش ناترازی انرژی و تقویت شبکه برق، سهم ایران را در تحقق اهداف زیست‌محیطی و توسعه پایدار به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
هرکسی به فکر کاسبی خودشه دکتر هم پنل های وارداتی چینی برای انداختن به مردم اینم بگم بازدهی پنل ها تو ایران حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد هست یعنی مثلا ۱۰۰۰ کیلو واتی میشه ۲۰۰ کیلو وات
آب و هوا و شب و گرد و خاک و ابر و و و و
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
حرف نزن عمل کن دکنر
