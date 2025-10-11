En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان تلخ یک اختلاف خانوادگی

متهم به قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: من و همسرم از سال‌ها قبل باهم اختلاف داشتیم. روز حادثه وقتی دخترمان به دانشگاه رفت ما دوباره بحثمان شد و من نتوانستم خودم را کنترل کنم. وی ادامه داد: به سراغ شیشه بنزین که داخل کابینت بود رفتم و آن را روی همسرم ریختم و برای اینکه ساکتش کنم کبریت کشیدم.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۴۰
| |
459 بازدید
پایان تلخ یک اختلاف خانوادگی

اوایل سال ۱۴۰۳ گزارش سوختگی زنی جوان در یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که همسر او مسبب سوختگی بوده است. چند روز بعد زن جوان تسلیم مرگ شد و همسرش نادر را به اتهام قتل بازداشت کردند.

روی زنم بنزین ریختم و کبریت کشیدم

متهم در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: من و همسرم از سال‌ها قبل باهم اختلاف داشتیم. روز حادثه وقتی دخترمان به دانشگاه رفت ما دوباره بحثمان شد و من نتوانستم خودم را کنترل کنم.

وی ادامه داد: به سراغ شیشه بنزین که داخل کابینت بود رفتم و آن را روی همسرم ریختم و برای اینکه ساکتش کنم کبریت کشیدم و همسرم جلوی چشمانم آتش گرفت. اما پشیمان شدم و به سختی آتش را خاموش کردم و همسرم را به بیمارستان رساندم.

پدرم مرد ناآرامی بود

با تکمیل تحقیقات برای نادر به اتهام مباشرت در قتل عمدی همسرش کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

بعد از آن دختر متهم به مأموران گفت: پدرم مرد ناآرامی بود و سر هرچیزی به سرعت عصبانی می‌شد. با این حال نمی‌خواهم بعد از مرگ مادرم شاهد از دست رفتن پدرم هم باشم. به همین خاطر رضایت بی‌قید و شرط خودم را اعلام می‌کنم.

اگر زنده نماندم، پدرم را ببخش

در این میان مادر مقتول به عنوان ولی دم دیگر پرونده بر قصاص دامادش اصرار داشت تا اینکه چند ماه بعد از این جنایت آتشین ناگهان تنها دختر مقتول در یک سانحه رانندگی دچار مصدومیت شدید شد تا حدی که به‌سختی می‌توانست حرف بزند. دختر جوان وقتی فهمید پزشکان امیدی به زنده ماندنش ندارند درخواست ملاقات مادربزرگش را کرد.

بدین ترتیب زن سالخورده به دیدار نوه‌اش رفت و دختر جوان از او درخواست کرد که اگر زنده نماند، پدرش را ببخشد و به او رضایت دهد. روز بعد از این ملاقات دختر جوان به علت شدت جراحات وارده تسلیم مرگ شد و مادربزرگ نیز بنابر وصیت نوه‌اش به دادسرا رفت و رضایت بی‌قید و شرط خود را از دامادش اعلام کرد.

به این ترتیب متهم از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد و از خودش دفاع کرد.

او مدام غر می‌زد و اعصابم را به هم ریخته بود

در این جلسه متهم که هنوز داغدار دخترش بود، به جایگاه رفت و با ابراز ندامت گفت: من و همسرم اختلافات زیادی داشتیم، اما نمی‌خواستم او را به قتل برسانم یا نقشه‌ای برای او بکشم. آن روز به یکباره عصبانی شدم و برای ترساندن همسرم روی سرش بنزین ریختم.

وی افزود: او مدام غر می‌زد و اعصابم را به هم ریخته بود تا اینکه کبریت را روشن کردم و روی او انداختم. حالا هم متأسفم و از شما می‌خواهم در حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوید.

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اختلافات خانوادگی قتل مقتول محاکمه
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل خونین مرد شیرازی به دست زنش
تهران آمدم پول درآورم؛ قاتل شدم!
داماد نوجوان زنش را به خاطر مهمانی کشت
شرط عجیب بخشش هوو
درخواست قصاص برای قاتل ایلیای ده ساله
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۹ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005awK
tabnak.ir/005awK