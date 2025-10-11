En
نقره و پلاتین، طلا را کنار زدند

در حالی که رشد قیمت طلا در بازار جهانی در سال ۲۰۲۵، خیره کننده بوده است، نقره و پلاتین در هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های فیزیکی پیشتاز هستند و حتی از افزایش چشمگیر فلز زرد نیز پیشی گرفته‌اند.
بهای هر اونس نقره در معاملات روز جمعه به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی بالای ۵۱ دلار  رسید و رکورد قبلی ثبت شده در سال ۱۹۸۰ را شکست. این افزایش قیمت، نشان‌دهنده تقاضای قابل توجه سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در پاسخ به بی‌ثباتی مداوم بازار و نگرانی‌های فزاینده در مورد بدهی جهانی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کمبود عرضه و تقاضای قوی برای دارایی‌های امن، هشتمین افزایش هفتگی متوالی نقره را رقم زده است. تقاضا برای نقره در سال ۲۰۲۵ برای پنجمین سال متوالی از عرضه پیشی خواهد گرفت. در همین حال، بهای هر اونس پلاتین، نزدیک به ۱۶۲۰ دلار معامله ‌شد که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۸۰ درصد رشد قیمت داشته و به بالاترین سطح خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است.

تیری ویزمن، استراتژیست جهانی ارز و نرخ بهره در گروه «مک‌کواری»، چهارشنبه گذشته، گفت: افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نقره نشان می‌دهد که چگونه این فلز سفید در کنار دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اکنون به عنوان پناهگاه‌های تورم جهانی با دسترسی آسان، دیده می‌شود.

عملکرد طلا اگرچه چشمگیر است اما اندکی از نقره و پلاتین عقب‌تر است.  هر اونس طلا در سال میلادی جاری، ۵۲ درصد رشد قیمت یافته و سه‌شنبه گذشته از سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.

«اوله هانسن»، رئیس بخش استراتژی کالا در بانک دانمارکی ساکسو، چهارشنبه گذشته، اعلام کرد: افزایش همزمان قیمت هر اونس طلا، نقره و پلاتین فقط به دلیل پوشش تورم یا انتظارات نرخ بهره نیست بلکه نشان دهنده موضوعی عمیق‌تر است. او افزود: این دستاوردهای قدرتمند به روند گسترده‌تری از تغییر به سمت ذخایر ملموس ارزش در سراسر مجموعه فلزات گرانبها اشاره دارد.

مسائل ژئوپلیتیکی فراتر از جریان‌های ساختاری بلندمدت، نیز به افزایش قیمت طلا در سال جاری دامن زده‌اند.

تحلیلگران به تعرفه‌های تجاری جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که می‌تواند تورم را تشدید کند و همچنین نگرانی‌ها در مورد استقلال فدرال رزرو و بار بدهی دولت آمریکا اشاره می‌کنند.

بر اساس گزارش بیزینس اینسایدر، بانک گلدمن ساکس، اوایل هفته گذشته، پیش‌بینی قیمت طلا برای دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴۳۰۰ دلار، به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد و به جریان‌های قوی ورود سرمایه به صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و تقاضای بانک‌های مرکزی اشاره کرد.

طبق پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری« ام ال کیو» (MLQ) عدم قطعیت سیاسی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا، ناآرامی در فرانسه و نخست وزیری جدید در ژاپن، به نوسانات بازار و افزایش تقاضا برای نقره دامن زده است. تحلیلگران، همچنین شرایط عرضه محدود، به ویژه کمبود نقره موجود در بازار لندن را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت این فلز ارزشمند ذکر می‌کنند.
 

