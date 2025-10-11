تسلا از بنز سبقت گرفت

شرکت تسلا در پاییز ۲۰۲۵ موفق شد برای نخستین بار در تاریخ خود، از گروه مرسدس بنز در میزان فروش خودرو پیشی بگیرد. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در۷ اکتبر ۲۰۲۵ در گزارشهای فصلی دو شرکت تا سهماهه سوم ۲۰۲۵، تسلا توانسته ۴۹۷ هزار و ۹۹ دستگاه خودرو تحویل دهد؛ درحالی که مرسدسبنز در همین بازه زمانی ۴۴۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عرضه کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این نقطهعطف در حالی رقم خورده که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، مرسدسبنز همواره در آمار تحویل فصلی از تسلا جلوتر بود. روند نمودار نشان میدهد که تسلا طی سه سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده؛ از فروش حدود ۲۵۴ هزار دستگاه در ابتدای ۲۰۲۲ به نزدیک نیم میلیون دستگاه در تابستان ۲۰۲۵ رسیده است. در مقابل، فروش مرسدسبنز در همین مدت نوسان چندانی نداشته و در محدوده ۴۸۰ تا ۵۲۰ هزار دستگاه در هر فصل باقی مانده است.
به گفته تحلیلگران صنعت خودرو، این برتری تسلا نه تنها بیانگر افزایش ظرفیت تولید و تقاضای جهانی برای خودروهای برقی است بلکه میتواند نشانهای از تغییر موازنه قدرت در بازار خودروهای لوکس باشد؛ بازاری که سالها در اختیار برندهای سنتی اروپایی نظیر مرسدسبنز قرار داشت.