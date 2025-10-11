در حالی که وزارت راه و شهرسازی از اجرای «طرح مسکن استیجاری» با هدف حمایت از زوجهای جوان خبر داده، محدودبودن دامنه مشمولان این طرح تنها به زوجهایی که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته، واکنشهایی را از سوی فعالان بازار مسکن بهدنبال داشته است.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ این طرح بدون درنظر گرفتن شاخصهای اقتصادی خانوار و بدون شناسایی خانوادههای آسیبپذیر، قرار است بهصورت محدود آغاز شود.
لزوم شناسایی اقشار آسیبپذیر در طرح مسکن استیجاری
در همین زمینه کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت دادههای موجود در «سامانه املاک و اسکان» گفت: در این سامانه بسیاری از اطلاعات مربوط به مالکیت و اجاره ثبت میشود و اکنون تمام اشخاص موظف به بارگذاری اطلاعات خود هستند.
وی ادامه داد: وجود این سامانه ضروری بوده و دیر راهاندازی شد، اما حالا میتواند ابزار دقیقی برای شناسایی اقشار آسیبپذیر باشد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران معتقد است اگر اطلاعات بهدرستی ثبت و دستهبندی شوند، میتوان براساس تعداد فرزندان، میزان درآمد و وضعیت خانوادگی، افراد نیازمند واقعی را شناسایی کرد.
گودرزی گفت: اینکه مبنای تخصیص مسکن استیجاری را تعداد سالهای ازدواج قرار دهیم، اشتباه است. ممکن است فردی بیست سال از ازدواجش گذشته باشد و همچنان مستأجر و کمدرآمد باشد. در مقابل، زوجی که تازه ازدواج کرده شاید از تمکن مالی برخوردار باشد.
مدت زمان ازدواج نباید شاخصه تخصیص مسکن باشد
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه ملاک درست برای عرضه مسکن استیجاری شاخص اقتصادی و وضعیت معیشتی خانوار است، عنوان کرد: نباید مدت زمان ازدواج برای عرضه شاخص اصلی انتخاب باشد؛ چراکه با این روش برای کنترل بازار اجاره بهبیراهه میرویم.
گودرزی با تأکید بر لزوم ورود حاکمیت و بخش خصوصی به ساخت مسکن استیجاری تصریح کرد: اگر قرار است دولت وارد این حوزه شود، باید به انبوهسازان امتیازاتی نظیر زمین، معافیت مالیاتی و تسهیلات بدهد تا واحدهای اجاره بلندمدت ساخته و عرضه شود.
وی با بیان اینکه این اقدام باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال پیش آغاز میشد، گفت: در کنار ساخت، باید نظام حمایتی دقیقی شکل بگیرد تا خانوادههای دارای چند فرزند و اقشار کمدرآمد صاحب مسکن شوند؛ چه از طریق اجارههای بلندمدت و چه از مسیر اجاره به شرط تملیک.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طرح مسکن استیجاری میتواند گامی مثبت در تنظیم بازار اجاره باشد، اما در صورتیکه به درستی اجرا شود و گروههای هدف واقعی یعنی خانوادههای نیازمند در اولویت قرار گیرند.
گودرزی تاکید کرد: هرگونه تصمیم بدون توجه به دادههای واقعی و حذف اقشار آسیبپذیر، میتواند مسیر طرح را از هدف اصلی منحرف کند.