En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس اتحادیه: کنترل بازار اجاره به بی‌راهه می‌رود!

«تخصیص مسکن استیجاری بر اساس سال ازدواج اشتباه است.» این را کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید و معتقد است: باید با شکل‌گیری نظام حمایتی دقیق خانواده‌های دارای چند فرزند و اقشار کم‌درآمد مشمول این طرح شوند.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۳۰
| |
312 بازدید
رئیس اتحادیه: کنترل بازار اجاره به بی‌راهه می‌رود!

در حالی که وزارت راه و شهرسازی از اجرای «طرح مسکن استیجاری» با هدف حمایت از زوج‌های جوان خبر داده، محدودبودن دامنه مشمولان این طرح تنها به زوج‌هایی که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته، واکنش‌هایی را از سوی فعالان بازار مسکن به‌دنبال داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ این طرح بدون درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی خانوار و بدون شناسایی خانواده‌های آسیب‌پذیر، قرار است به‌صورت محدود آغاز شود.

لزوم شناسایی اقشار آسیب‌پذیر در طرح مسکن استیجاری

در همین زمینه کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اهمیت داده‌های موجود در «سامانه املاک و اسکان» گفت: در این سامانه بسیاری از اطلاعات مربوط به مالکیت و اجاره ثبت می‌شود و اکنون تمام اشخاص موظف به بارگذاری اطلاعات خود هستند.

وی ادامه داد: وجود این سامانه ضروری بوده و دیر راه‌اندازی شد، اما حالا می‌تواند ابزار دقیقی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر باشد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران معتقد است اگر اطلاعات به‌درستی ثبت و دسته‌بندی شوند، می‌توان براساس تعداد فرزندان، میزان درآمد و وضعیت خانوادگی، افراد نیازمند واقعی را شناسایی کرد. 

گودرزی گفت: اینکه مبنای تخصیص مسکن استیجاری را تعداد سال‌های ازدواج قرار دهیم، اشتباه است. ممکن است فردی بیست سال از ازدواجش گذشته باشد و همچنان مستأجر و کم‌درآمد باشد. در مقابل، زوجی که تازه ازدواج کرده شاید از تمکن مالی برخوردار باشد. 

مدت زمان ازدواج نباید شاخصه تخصیص مسکن باشد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه ملاک درست برای عرضه مسکن استیجاری شاخص اقتصادی و وضعیت معیشتی خانوار است، عنوان کرد: نباید مدت زمان ازدواج برای عرضه شاخص اصلی انتخاب باشد؛ چراکه با این روش برای کنترل بازار اجاره به‌بی‌راهه می‌رویم.

گودرزی با تأکید بر لزوم ورود حاکمیت و بخش خصوصی به ساخت مسکن استیجاری تصریح کرد: اگر قرار است دولت وارد این حوزه شود، باید به انبوه‌سازان امتیازاتی نظیر زمین، معافیت مالیاتی و تسهیلات بدهد تا واحد‌های اجاره بلندمدت ساخته و عرضه شود. 

وی با بیان اینکه این اقدام باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال پیش آغاز می‌شد، گفت: در کنار ساخت، باید نظام حمایتی دقیقی شکل بگیرد تا خانواده‌های دارای چند فرزند و اقشار کم‌درآمد صاحب مسکن شوند؛ چه از طریق اجاره‌های بلندمدت و چه از مسیر اجاره به شرط تملیک.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طرح مسکن استیجاری می‌تواند گامی مثبت در تنظیم بازار اجاره باشد، اما در صورتی‌که به درستی اجرا شود و گروه‌های هدف واقعی یعنی خانواده‌های نیازمند در اولویت قرار گیرند. 

گودرزی تاکید کرد: هرگونه تصمیم بدون توجه به داده‌های واقعی و حذف اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند مسیر طرح را از هدف اصلی منحرف کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن استیجاری شاخص اقتصادی اقتصاد خانوار خانواده های آسیب پذیر ازدواج مشاوران املاک معیشت ساخت مسکن
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش هزینه مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان!
بسته جدید نوسازی مسکن رسید
واکنش وزارت راه و شهرسازی به خبر ورود زندانیان چینی به ایران برای خانه سازی
پلمب ۱۸۰۰ بنگاه املاک در سطح کشور
توقف ثبت‌نام جدید برای نهضت ملی مسکن
نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن
تاثیر طولانی شدن نهضت مسکن بر قیمت تمام‌شده
جزئیات ساخت ۶۰ هزار مسکن در شهرهای جدید
مسکن ملی و وعده‌هایی که خالی از آب درآمد
سالانه ۶۰۰ هزار واحد نیاز مسکن افزایش می یابد
تکذیب ساخت مسکن ملی متری ۸ میلیون تومان
اعلام تعداد واحدهای مسکن ملی در دست اجرا
تصمیم‌گیری درباره تمدید مهلت ثبت نام نهضت مسکن
نام نویسی بیش از ۵ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن
هشدار به وزارت راه و شهرسازی درباره فرونشست‌ها
خانه واقعا ارزان می‌شود؟
سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم
تجربیات موفق مسکن ویژه تهرانسر در طرح اقدام ملی استفاده شود
جزئیات دیدار وزیر راه با انبوه‌سازان
استفاده از شیوۀ مشارکتی، هدف وزارت راه را به خطر می‌اندازد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۹ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی  (۳۹ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005awA
tabnak.ir/005awA