امضای تفاهم‌نامه همکاری مبین‌نت و استانداری فارس

در راستای توسعه دولت الکترونیک تا سطح دهیاری‌های استان، مناطق کم برخوردار و فاقد ارتباطات ثابت پایدار، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ارتباطات مبین‌نت و استانداری فارس به امضا رسید.
امضای تفاهم‌نامه همکاری مبین‌نت و استانداری فارس

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف با هدف ایجاد بسترهای امن، پایدار و یکپارچه ارتباطی در سطح استان، همکاری در حوزه‌های راهکارهای ارتباطی، زیرساختی، خدمات ابری و هوشمندسازی سازمانی و شهری را آغاز می‌کنند. این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه تحول دیجیتال، توسعه شبکه‌های ارتباطی، و ارائه خدمات ابری برای نهادهای مختلف استان فارس خواهد بود.

مبین‌نت به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در عرصه خدمات ارتباطی کشور، با برخورداری از شبکه‌ای گسترده در سراسر ایران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور ایفا می‌کند. مبین‌نت سازمانی مجموعه‌ای کامل از خدمات شامل اینترنت پهنای باند اختصاصی، شبکه اختصاصی مجازی (VPN)، خدمات مرکز داده، راهکارهای ابری و اینترنت اشیا را ارائه می‌دهد.

در جریان امضای تفاهم‌نامه، طرفین بر لزوم توسعه ارتباطات، تسهیل دسترسی نهادهای استانی به فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی برای رشد ایجاد تحول دیجیتال در استان فارس تاکید کردند.

این همکاری، گامی عملی در جهت تحقق چشم‌انداز دولت الکترونیک، افزایش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد بسترهای هوشمند برای مدیریت شهری و روستایی است. همچنین این تفاهم‌نامه می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مشترک میان مبین‌نت و دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.

مبین‌نت سازمانی با سبدی متنوع از خدمات ارتباطی، امنیتی و ابری، هم‌اکنون به عنوان یکی از مطمئن‌ترین شرکای فناورانه نهادهای دولتی و سازمان‌های بزرگ کشور شناخته می‌شود و با تمرکز بر نوآوری، امنیت و پایداری شبکه، به توسعه ارتباطات هوشمند در سراسر کشور ادامه می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

امضای تفاهم‌نامه همکاری مبین‌نت و استانداری فارس

در راستای تحقق سیاست‌های وزارت کشور در توسعه دولت الکترونیک و گسترش خدمات هوشمند تا سطح دهیاری‌ها و مناطق کم‌برخوردار، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ارتباطات مبین‌نت و استانداری فارس به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، افزایش دسترسی نهادهای دولتی به فناوری‌های نوین و تسهیل اجرای طرح‌های تحول دیجیتال در استان فارس منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در حوزه‌های راهکارهای ارتباطی، زیرساختی، خدمات ابری و شهر هوشمند همکاری خواهند کرد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های وزارت کشور برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک در سطح استان‌ها انجام می‌شود و گامی مؤثر در جهت ایجاد بسترهای امن، پایدار و یکپارچه ارتباطی در مناطق شهری و روستایی استان فارس به شمار می‌آید.

مبین‌نت به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در عرصه خدمات ارتباطی کشور، با برخورداری از شبکه‌ای گسترده در سراسر ایران و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایفا می‌کند. مبین‌نت سازمانی مجموعه‌ای کامل از خدمات شامل اینترنت پهنای باند اختصاصی، شبکه اختصاصی مجازی  (VPN)، خدمات مراکز داده، راهکارهای ابری و شهر هوشمند را برای نهادهای دولتی، سازمان‌های عمومی و کسب‌وکارهای بزرگ ارائه می‌دهد.

در جریان امضای این تفاهم‌نامه، بر لزوم توسعه ارتباطات پایدار، تقویت زیرساخت‌های فناوری در مناطق فاقد پوشش ثابت، و ایجاد زمینه تحول دیجیتال در ساختارهای استانی و محلی تاکید شد.

این همکاری، گامی عملی در راستای تحقق اهداف وزارت کشور در زمینه دولت هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی است و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها در گسترش همکاری‌های مشترک میان استانداری‌های سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

مبین‌نت سازمانی با سبدی متنوع از خدمات ارتباطی، امنیتی و ابری، هم‌اکنون به عنوان یکی از مطمئن‌ترین شرکای فناورانه نهادهای دولتی و سازمان‌های بزرگ کشور شناخته می‌شود و با تمرکز بر نوآوری، امنیت و پایداری شبکه، به توسعه ارتباطات هوشمند در سراسر کشور ادامه می‌دهد.

 

 

