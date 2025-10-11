بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف با هدف ایجاد بسترهای امن، پایدار و یکپارچه ارتباطی در سطح استان، همکاری در حوزههای راهکارهای ارتباطی، زیرساختی، خدمات ابری و هوشمندسازی سازمانی و شهری را آغاز میکنند. این تفاهمنامه زمینهساز اجرای پروژههای مشترک در حوزه تحول دیجیتال، توسعه شبکههای ارتباطی، و ارائه خدمات ابری برای نهادهای مختلف استان فارس خواهد بود.
امضای تفاهمنامه همکاری مبیننت و استانداری فارس
در راستای تحقق سیاستهای وزارت کشور در توسعه دولت الکترونیک و گسترش خدمات هوشمند تا سطح دهیاریها و مناطق کمبرخوردار، تفاهمنامه همکاری میان شرکت ارتباطات مبیننت و استانداری فارس به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی پایدار، افزایش دسترسی نهادهای دولتی به فناوریهای نوین و تسهیل اجرای طرحهای تحول دیجیتال در استان فارس منعقد شد. بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در حوزههای راهکارهای ارتباطی، زیرساختی، خدمات ابری و شهر هوشمند همکاری خواهند کرد.
این اقدام در چارچوب برنامههای وزارت کشور برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک در سطح استانها انجام میشود و گامی مؤثر در جهت ایجاد بسترهای امن، پایدار و یکپارچه ارتباطی در مناطق شهری و روستایی استان فارس به شمار میآید.
مبیننت به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در عرصه خدمات ارتباطی کشور، با برخورداری از شبکهای گسترده در سراسر ایران و بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی ایفا میکند. مبیننت سازمانی مجموعهای کامل از خدمات شامل اینترنت پهنای باند اختصاصی، شبکه اختصاصی مجازی (VPN)، خدمات مراکز داده، راهکارهای ابری و شهر هوشمند را برای نهادهای دولتی، سازمانهای عمومی و کسبوکارهای بزرگ ارائه میدهد.
در جریان امضای این تفاهمنامه، بر لزوم توسعه ارتباطات پایدار، تقویت زیرساختهای فناوری در مناطق فاقد پوشش ثابت، و ایجاد زمینه تحول دیجیتال در ساختارهای استانی و محلی تاکید شد.
این همکاری، گامی عملی در راستای تحقق اهداف وزارت کشور در زمینه دولت هوشمند و توسعه عدالت ارتباطی است و میتواند به عنوان الگویی برای سایر استانها در گسترش همکاریهای مشترک میان استانداریهای سایر استانها مورد استفاده قرار گیرد.
مبیننت سازمانی با سبدی متنوع از خدمات ارتباطی، امنیتی و ابری، هماکنون به عنوان یکی از مطمئنترین شرکای فناورانه نهادهای دولتی و سازمانهای بزرگ کشور شناخته میشود و با تمرکز بر نوآوری، امنیت و پایداری شبکه، به توسعه ارتباطات هوشمند در سراسر کشور ادامه میدهد.