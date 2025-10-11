پایان باز ماجرای توله خرس پردیسان

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فرار توله خرس در شرایط خاصی اتفاق افتاد حیوان از مرکز خارج و وارد پارک پردیسان شد؛ پارکی که بیش از ۲۷۰ هکتار وسعت دارد بنابراین علی‌رغم تلاش‌های گسترده نیروها، از جمله کمک نیروهای نظامی و استفاده از پهپادهای حرارتی، ردی از حیوان پیدا نشد.

حادثه گم‌شدن توله‌خرس در پارک پردیسان، در تیرماه امسال و در مرکز نگهداری و بازپروری حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق افتاد. گفته شد این توله‌خرس که مدتی بود در این مرکز نگهداری می‌شد، نیمه‌شب از محوطه مرکز خارج شده و به فضای باز پارک پردیسان وارد شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تلاش‌ها برای یافتن این حیوان به نتیجه نرسید و پس از چندین روز جست‌و‌جو، سرانجام عملیات متوقف شد البته سرنوشت توله‌خرس همچنان نامشخص است.

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به فرار توله خرس از مرکز نگهداری حیات وحش پردیسان اظهار کرد: چند اقدام هم‌زمان در حال انجام است تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. موضوع دوربین‌گذاری و رفع نواقص که در مرکز وجود داشت به‌سرعت در حال اصلاح است علاوه بر آن فرآیند استانداردسازی محل‌های نگهداری حیوانات نیز در حال انجام است.

وی افزود: با این حال باید توجه داشت که این مرکز از ابتدا در مکانی نامناسب و با استاندارد‌های نادرست ساخت شده و اصلاح کامل آن کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم طرحی جدید برای ایجاد یک بیمارستان و مرکز بازپروری استاندارد و مجهز تهیه کنیم. نقشه‌ها و طرح‌های اولیه آماده است و حالا به دنبال تأمین منابع مالی هستیم. در صورت تأمین اعتبار، این مرکز در محدوده پارک پردیسان احداث خواهد شد.

ظهرابی ادامه داد: در کنار این برنامه، بهسازی و تقویت مرکز فعلی نیز در دستور کار است و تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز دامپزشکی خارج از سازمان برای همکاری در حوزه حیات وحش در حال پیگیری است، اما واقعیت این است که ساختار فعلی مرکز از نظر طراحی قفس‌ها و جانمایی فضا‌ها ایراد دارد و اصلاح آن تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

به گفته او، با وجود این مشکلات، از آنجایی که مراکز نگهداری و بازپروری حیات وحش کشور بسیار محدود و تعداد نیرو‌های متخصص حیات وحش نیز کم است، سازمان حفاظت محیط زیست ناچار است حیواناتی با شرایط ویژه مانند حیوانات آسیب‌دیده که نیاز به نگهداری دارند را در مرکز پارک پردیسان نگهداری کند البته در همین کلینیک موارد متعددی از نجات و بازگشت حیوانات به طبیعت ثبت شده است

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به‌طور مثال در طول یک سال بیش از ۸۰ فرد از گونه‌های مختلف در این مرکز درمان و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند، اما متاسفانه حوادثی مانند فرار توله خرس از مرکز نگهداری نیز اتقاق افتاد.

وی درباره ماجرای توله‌خرسی که تابستان گذشته در مرکز نگهداری حیات وحش پردیسان گم شد، گفت: فرار توله خرس در شرایط خاصی اتفاق افتاد حیوان از مرکز خارج و وارد پارک پردیسان شد؛ پارکی که بیش از ۲۷۰ هکتار وسعت دارد بنابراین علی‌رغم تلاش‌های گسترده نیروها، از جمله کمک نیرو‌های نظامی و استفاده از پهپاد‌های حرارتی، ردی از حیوان پیدا نشد. بیش از ۲۰ روز به‌صورت شبانه‌روزی کار و حدود ۳۰ تله زنده‌گیری در نقاط مختلف پارک جای‌گذاری شد، اما در نهایت اثری از توله خرس به دست نیامد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پارک پردیسان محل تردد عموم است و احتمالات مختلفی درباره گم شدن این توله خرس مطرح است. ممکن است از محدوده پارک خارج شده یا حتی توسط افراد جابه‌جا شده باشد، تلف شده باشد یا سرقت شده باشد و در حقیقت تمام این احتمالات ممکن است. ساعت ۲ بامداد که توله خرس گم شد، همکاران ما متوجه مفقود شدنش شدند و حیوان را در حال فرار کردن دیدند، اما امکان زنده‌گیری فراهم نشد چرا که هوا تاریک بود و پارک پردیسان گسترده است.

ظهرابی در پایان گفت: واقعیت این است که پارک پردیسان با ساختار طبیعی و عوارض متعددش از درختزار و قنات گرفته تا منهول‌ها و لانه‌های حیوانات مکان پیچیده‌ای برای جست‌وجوست. پیدا کردن یک خرس سه تا چهار کیلویی در چنین فضایی کار ساده‌ای نیست.