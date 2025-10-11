En
مطالبه‌گری داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش‌و‌پرورش در حضور وزیر

متقاضیان آزمون کیفیت بخشی آزمون آموزش و پرورش مطالبه‌گری خود را این بار همزمان با حضور وزیر اموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس در تبریز انجام می دهند.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۱۶
23 بازدید

مطالبه‌گری داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش‌و‌پرورش در حضور وزیر

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  آزمون مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش یکی از امتحانات جذب است که با هدف جذب نیروی انسانی در رشته‌های شغلی مشاور، مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت بدنی و سلامت برگزار می‌شود. اما پس از اعلام نتایج داوطلبان با مردودی حداکثری مواجه شدند.

این موضوع موجب نارضایتی داوطلبان شد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام داوطلبان معترض به شرح زیر است: جمعی از داوطلبان «آزمون کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۳» که پس از ۱۴ سال انتظار، این آزمون برگزار شد، به دلیل تخلفات آشکار در این آزمون،تجمع مسالمت‌آمیز اعتراضی خود را در خصوص ابهامات فراوان در نتایج و بلاتکلیفی نزدیک به یکساله خود در تبریز برگزار خواهند کرد.

این حرکت، در راستای آگاهی‌بخشی و پیگیری خواسته‌های قانونی این قشر زحمتکش صورت می‌گیرد.

در ادامه پیام امده است: "فریاد بلاتکلیفی ما از تبریز به گوش می‌رسد!همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون آموزش و وزیر در تبریز، ما داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی بدین وسیله از رسانه‌های محترم استان درخواست داریم تا با پوشش خبری این رویداد، صدای ما را به گوش مسئولان مربوطه برسانندو پیگیر عدالت آموزشی باشند. آینده شغلی ما نباید قربانی تأخیر و بی‌تفاوتی شود. ما پاسخ می‌خواهیم!"

