دستور آزادی اسرای فلسطینی صادر گردید

طبق این گزارش، معامله تبادل اسرا شامل آزادی حدود ۲۵۰ اسیر محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ فرد از شهر غزه که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدهاند، میشود.
تصاویر مخابره شده از اراضی اشغالی نشان میدهد که مینیبوسها یگان «نخشون» وابسته به اداره کل زندانهای رژیم صهیونیستی در حال تردد و تحرک گسترده به منظور انتقال اسرای فلسطینی هستند.
این اسرا بنا به گفته رسانههای عبری احتمالا طی ساعات آینده امروز (شنبه) یا فردا (یکشنبه) آزاد خواهند شد.
«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی نسبت به «خالی شدن زندانها» هشدار داد.
«رگیو داهرو» رئیس بخش برنامهریزی و رئیس سابق بخش اطلاعات سازمان زندانها گفت: «اسرایی که باقی میمانند، از جمله بازداشتشدگان اداری و شخصیتهای کلیدی و دارای شخصیتهای مهم هستند. تنش در فضای زندانها قابل احساس است.»
سازمان زندانها حدود یک سال و نیم پیش، با روی کار آمدن «کوبی یعقوبی» به عنوان کمیسر کل، آمادگی خود را برای روز پس از توافق آزادی اسرا آغاز کرده بود. در چارچوب برنامه استراتژیک تحت رهبری وی، تمرکز بر روی مدیریت روزی بود که توافقهای آزادی به پایان میرسد، سناریویی که ممکن است باعث بروز ناآرامیها در زندانهای امنیتی شود.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که تعداد اسرای امنیتی در رژیم صهیونیستی در حال حاضر حدود ۱۲ هزار نفر است، از جمله حدود ۷۰۰ نفری که هنوز در تاسیسات و مراکز متعلق به ارتش این رژیم نگهداری میشوند و در انتظار انتقال به سازمان زندانها هستند. نرخ اشغال زندانهای امنیتی حدود ۱۴۵ درصد است و حدود ۴ هزار اسیر بدون تختخواب میخوابند، وضعیتی که به دلیل اعلام وضعیت اضطراری در زندانها امکانپذیر شده است.
در چارچوب توافق تبادل اسرا، وبگاه «الترا فلسطین» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تبادل اسرای زنده روز دوشنبه صبح بدون هیچگونه مراسم و با هماهنگی بین مقاومت و صلیب سرخ انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ۲۰ اسیر در یک منطقه تجمع خواهند کرد و از مناطق داخل و خارج از خط زرد با مکانیزمی که توسط مقاومت اجرا میشود، منتقل خواهند شد. نیروهای رژیم صهیونیستی نیز از منطقه تعیین شده برای تبادل اسرا دور خواهند شد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، نیز پیشتر اعلام کرد که زندانیان صهیونیست روز دوشنبه آینده آزاد خواهند شد. وی همچنین از قصد خود برای سفر به سرزمینهای اشغالی و مصر خبر داد.
از سوی دیگر، «آوی دورین»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، روز جمعه گفت که این رژیم «بهای سنگینی» برای آزادی اسرای خود در غزه در چارچوب توافق آتشبس با حماس میپردازد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آزادی اسرای فلسطینی متهم به قتل شهروندان صهیونیست، گفت: «ما بهای سنگینی برای یک هدف "مقدس" میپردازیم. ما این بها را درک میکنیم.»
وی در اظهاراتی گستاخانه همچنین هشدار داد: «هر یک از اسرای آزادشده که به تروریسم بازگردند، بهای آن را پرداخت خواهند کرد.»
دورین در پاسخ به سوالی درباره دستیابی به اهداف جنگ، نیز ادعا کرد: «ما هدف بازگرداندن گروگانها (زندانیان صهیونیست در غزه) را در روزهای آینده محقق خواهیم کرد.»
وی در ادامه مدعی شد: «هدف تضعیف تواناییهای نظامی و حکومتی حماس نیز محقق شده است. ما به حماس ضربه مهلکی وارد کرده و آن را در حوزههای نظامی و حکومتی شکست دادهایم. ما نمیتوانیم با حاکمیت حماس بر نوار غزه زندگی کنیم.»
وی همچنین تهدید کرد: «اگر اهداف از طریق مذاکرات محقق شود، کافی است. در غیر این صورت، به جنگ بازخواهیم گشت. ارتش اسرائیل قادر خواهد بود به جنگ با حماس بازگردد.»
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: «ما به ۷۲ ساعتی وارد شدهایم که انتظار میرود در آن گروگانهای ما (زندانیان صهیونیست) به خانه بازگردند. ارتش اسرائیل برای استقبال از آنها و ارائه مراقبتهای کامل آماده است.»
ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که توافق آتشبس در غزه از ظهر به اجرا گذاشته شده است. این رژیم همچنین روند خروج تدریجی نیروهای خود به سمت مواضع جدید در نوار غزه را بر اساس طرح ترامپ از ساعات صبح آغاز کرده است.
ترامپ بامداد پنجشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و حماس به توافق بر سر مرحله اول طرح آتشبس و تبادل اسرا دست یافتهاند. این توافق پس از چهار روز مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف در شهر شرم الشیخ و با مشارکت ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد.
او در ۲۹ سپتامبر گذشته، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتشبس و خلع سلاح حماس میشد.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا، به ارتکاب جنایت علیه بشریت در غزه ادامه میدهد. این جنایت تاکنون ۶۷ هزار و ۲۱۱ شهید و ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ زخمی بر جای گذاشته است که اکثر آنها کودکان و زنان هستند. همچنین قحطی ناشی از این جنگ جان ۴۶۰ فلسطینی از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.