مدرسه استعدادهای درخشان یا مدرسه مرفهان؟

بسیاری از خانواده‌ها از رقم بالای شهریه مدارس سمپاد گلایه دارند و روابط عمومی مدارس استعدادهای درخشان می‌گوید؛ شهریه این مدارس فقط ۵۰ درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی است.
مدرسه استعدادهای درخشان یا مدرسه مرفهان؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ با آغاز سال تحصیلی، ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی بیش از آنکه به دلیل شهریه مختل شود؛ به خاطر محدوده‌های سکونت دانش آموزان یا ظرفیت اندک مدارس دولتی با مشکل مواجه می‌شود. اما برای ثبت‌نام در برخی مدارس دولتی مانند مدارس غیردولتی، شهریه برای خانواده‌ها آزار دهنده شده است.

یکی از والدین دانش آموزان مدارس سمپاد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت:به ما اعلام کردند برای ثبت نام باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم؛ مگر نمی‌گویند که مدرسه‌های سمپاد دولتی است پس چرا شهریه‌های گزاف از ما می‌گیرند؟!

سال‌ها است که خانواده‌های دانش آموزان مدارس استعداد‌های درخشان، از این مسئله گلایه دارند که مدارس سمپاد که مدارس دولتی محسوب می‌شوند و برای توسعه عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان مستعد ایجاد شده‌اند؛ چرا مانند مدارس غیردولتی برای درآمدزایی شهریه‌های سنگین دریافت می‌کنند.

خانواده‌هایی که فرزندانشان را به مدارس غیردولتی می‌فرستند از همان ابتدا می‌دانند که برای تحصیل با کیفیت فرزندانشان می بایست شهریه‌های بالا پرداخت کنند. خانواده‌هایی هم که توان مالی مطلوبی ندارند از همان ابتدا فرزند خود را به مدرسه دولتی می‌فرستند؛ اگرچه مدارس دولتی هم به صورت رایگان دانش آموزان را ثبت نام نمی‌کنند با این حال مبلغ شهریه در حد کمک به مدرسه است و شهریه مدارس دولتی قابل مقایسه با مدارس غیردولتی نیست.

در این میان خانواده‌های دانش آموزان مدارس سمپاد، امسال هم مانند سال‌های قبل به نوعی بلاتکلیف هستند. از طرفی بسیاری از این خانواده‌ها تمکن مالی چندانی ندارند و از طرف دیگر می‌خواهند فرزند مستعدشان به یک مدرسه سمپادی برود.

روابط عمومی مدارس استعداد‌های درخشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که میزان افزایش شهریه مدارس سمپاد برای سال تحصیلی جاری به چه صورت بوده است گفت: شهریه یک مدرسه سمپادی بر حسب پنجاه درصد شهریه دریافتی مدارس غیردولتی در منطقه همان مدرسه محاسبه می‌شود.

در حقیقت این یک قانون در سازمان مدارس استعداد‌های درخشان است که با بررسی سقف شهریه مدارس غیردولتی در هر منطقه، نیمی از آن به عنوان شهریه مجاز مدرسه سمپادی آن منطقه اعلام می‌شود.

شهریه مدرسه سمپادی محاسبه می‌شود؟

روابط عمومی سازمان مدارس استعداد‌های درخشان اعلام کرد که آن رقمی که برای تعیین شهریه مدارس سمپاد ملاک است؛ عدد و رقمی است که از سوی سازمان مدارس غیردولتی و در سایت مشارکت‌ها اعلام می‌شود و نه شهریه‌هایی که مدارس غیردولتی در عمل از خانواده‌ها دریافت می‌کنند.

در دولت گذشته قرار بود خانواده‌های دانش آموزان مدارس سمپادی که جز چهار دهک پایین جامعه هستند از پرداخت شهریه معاف شوند؛ اجرای این مساله در دولت قبل محقق نشد و در این دولت نیز معلوم نیست در میدان عمل تا چه حد تحقق یابد.

همچنین مقرر شده بود تا خیریه‌ای با کمک فارغ‌التحصیلان مدارس سمپادی برای تامین کمک هزینه تحصیل دانش آموزان مستعد، اما نیازمند ایجاد شود. این طرح با وجود پیشرفت‌های اولیه همچنان به صورت کامل اجرایی نشده است و مجوز‌های لازم برای فعالیت این خیریه هنوز صادر نشده است.

گفتی است؛ در هر سال تحصیلی حدود ۲۰ هزار نفر دانش آموز در پایه هفتم متوسطه اول و حدود ده هزار نفر هم در پایه دهم متوسطه دوم وارد مدارس سمپاد می‌شوند.

برای سال تحصیلی جاری، در کل کشور حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز سمپادی مشغول به تحصیل هستند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
0
پاسخ
والا سواد دانش آموزان دهه 60 و 70 بدون وجود سمپاد و ... بیشتر بود . چه بسیار نخبه هایی که در همان مدارس عادی درس میخوندن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
2
0
پاسخ
امان از تبعیض
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
اصلا هم تبعيض نيست....بچه با تلاش خودش ازمون ميده و اگه قبول شد وارد اين مدارس ميشه
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
به نظرم تبعیض نیست . ولی واقعیت هست که اگر هزینه کنی ، حتی یک دانش آموز با هوش معمول هم می‌تونه سم‌ادی بشه . در هر صورت خانواده های که خرج می‌کنند نتیجه میگیرن . آمار قبولی مدارس دولتی در کنکور داره به صفر میرسه ..! و صندلیه دانشگاه های تاپ هم قطعا مختص بچه های سم‌ادی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
3
پاسخ
كاملا منطقه اي حساب ميشه به طوري كه مدارس سمپاد در محله هاي ارزان قيمت تر ميزان شهريه كمي كمتر از مدارسي است كه در مناطق گرانتر هست....متاسفانه مدارس برتر سمپاد هم در مناطق گران قيمت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
3
0
پاسخ
ایجاد این مدارس اشتباه محض است.
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
2
پاسخ
یک کارمند خیلی خیلی معمولی هستم با دریافتی ماهیانه حدود 20 میلیون تا 25 در تهران . فرزندم بسیار با استعداد و در سمپاد درس می خواند شهریه اش قابل توجه هست اما در مقابل مدارس غیر انتفاعی قابل تحمل است . با این درآمد اگر این مدارس نبودند نمی توانستم فرزندم را مدارس غیر انتفاعی بفرستم و تکلیف مدارس دولتی عادی و سطح علمی و فضای جمعی دانش آموزان هم که جای کتمان ندارد اگر این مدارس سمپاد نبود چه کار باید می کردم .غیر از این بود که ظرفیت فرزندان بسیاری شبیه فرزند من هدر می رفت . در نقد کمی هم واقع بین و منصف باشیم
