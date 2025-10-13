وعده ترامپ درباره آتش بس کامل در غزه

ترامپ توافق پایان جنگ در غزه را یک «معامله بزرگی برای اسرائیل، اعراب، مسلمانان و کل جهان» دانست و تاکید کرد: ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که آتش‌بس در غزه حفظ و ادامه خواهد یافت.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین سخنان خود درباره توافق پایان جنگ در غزه با اعلام اینکه ما مهمترین توافق در مورد غزه را امضا کردیم که خواستار بازگشت گروگان‌ها است، گفت دوشنبه روز بسیار خوبی خواهد بود، گروگان‌ها آزاد می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ گفت: برای رسیدن به این توافق کمی با لحن سخت صحبت کردم، و همین باعث شد اتفاق بیفتد. باید قاطع صحبت کرد؛ چون با دنیایی سخت سروکار داریم.

وی همچنین تایید کرد که به سرزمین‌های اشغالی و مصر سفر خواهد کرد و تعدادی از رهبران بزرگ جهان نیز حضور خواهند داشت تا این توافق امضا شود.

ترامپ افزود: کار برای بیرون کشیدن اجساد از زیر زمین در غزه آغاز شده است و البته این کار بسیار دشوار است. اسیران دوشنبه بازخواهند گشت و تقریباً ۲۸ جسد پیدا خواهد شد.

ترامپ رهبران حماس را افرادی سرسخت، باهوش و مذاکره‌ کنندگانی خوب خواند و گفت: اگر آنها از این توانایی در مسیر درستی استفاده کنند، می‌توانند بسیار موفق باشند.

رئیس جمهور آمریکا افزود: تمام خاورمیانه در صلح خواهد بود، نه فقط غزه، غزه بازسازی خواهد شد و چندین کشور ثروتمند در این امر کمک خواهند کرد. در مورد مرحله بعدی طرح غزه اجماع وجود دارد. تمام کشورها به دنبال این صلح هستند و از آن خوشحال خواهند شد.

ترامپ تاکید کرد: ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که آتش‌بس در غزه حفظ و ادامه خواهد یافت.

وی همچنین درباره جایزه نوبل صلح گفت:«ماریا کورینا ماچادو» برنده این جایزه با من تماس گرفت و گفت: من این جایزه را به افتخار شما می‌پذیرم، چون شما واقعاً شایسته آن بودید. کار واقعاً خوبی بود.

ترامپ سپس با طنز گفت: نگفتم که خب، پس جایزه را به من بده؛ شاید او این کار را می‌کرد.