سود روس‌ها از میانجیگری

آیا روسیه واقعاً نگران جنگ ایران است؟!

روسیه از سردی و وخامت رابطهٔ تهران و غرب سود می‌برد، اما اگر روند وخامت روابط دو طرف به نقطهٔ غیرقابل کنترل برسد و در نتیجهٔ آن، ایران درگیر جنگ و بی‌ثباتی شود، دیگر روابطش با جمهوری اسلامی چه سودی عایدش خواهد کرد؟
آیا روسیه واقعاً نگران جنگ ایران است؟!

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی گفت: روسیه از روابط بحرانی کنونی بین ایران و غرب سود می‌برد، پس چه دلیلی وجود دارد که بخواهد برای بهبود آن میانجیگری کند؟" این پرسشی است که هر گاه به نقش میانجیگری روسیه بین ایران و اسرائیل و به طور کلی جهان غرب اشاره می‌کنم، با آن روبرو می‌شوم.

از نظر من پاسخ کوتاه و روشن است. بله! روسیه از سردی و وخامت رابطهٔ تهران و غرب سود می‌برد، اما اگر روند وخامت روابط دو طرف به نقطهٔ غیرقابل کنترل برسد و در نتیجهٔ آن، ایران درگیر جنگ و بی‌ثباتی شود، دیگر روابطش با جمهوری اسلامی چه سودی عایدش خواهد کرد؟ در آن صورت فقط هزینه برای مسکو تولید خواهد شد. 

دوستی با هر کسی فقط تا زمانی برای افراد سودجو سودمند است که طرف روی پای خود ایستاده باشد، اما اگر او به هر دلیلی از پا بیفتد، دیگر جز هزینهٔ سرسام‌آور بیمارستان و زحمت تیمار دائمی چه حاصلی دارد؟

سران کرملین گرچه مستبدند اما دو دو تا چهارتا که سرشان می‌شود!

آنها حتماً می‌دانند که جناح تندرو در ایران پایگاه بسیار محدودی دارد و تسلط تمام‌عیار آنها بر مقدرات کشور جنگ خارجی و بی‌ثباتی گستردهٔ داخلی به دنبال دارد. پس به سهم خود می‌کوشند اوضاع را کنترل کنند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
خیر نگران نیست . متاسفانه هیچ کشوری در کره زمین نگران ایران نیست و ما تنهای تنهاییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
1
پاسخ
ایران با داشتن دومین ذخایر گاز دنیا و سومین ذخایر نفت دنیا
بزرگترین رقیب روسیخ هست
اگر روابط ایران با غرب خوب بشه اونا دیگه از ایران گاز خودشونو تهیه می کنند
کاشانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
1
پاسخ
بابا کارشناس. همه چیزدان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
2
پاسخ
آن کسی که پایگاه بسیار بسیار محدودی در ایران دارد یا اصلاً ندارد جنابعالی هستید،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
2
1
پاسخ
ایران مهم ترین و بزرگترین رقیب روسیه برای صادرات نفت و گاز به اروپا است ایران تحریم شده با زیرساخت های ضعیف بهترین ایران برای روسیه است
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
