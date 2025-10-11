En
بازی جدید ترامپ: آیا دیدار با چین لغو می‌شود؟!

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که از دیدار با همتای چینی‌اش در اجلاس «اپک» خودداری نکرده است اما از برگزاری چنین دیداری اطمینان ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۸
437 بازدید
۱
بازی جدید ترامپ: آیا دیدار با چین لغو می‌شود؟!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با این ادعا که از ملاقات با شی‌جین‌پینگ، همتای چینی‌اش در اجلاس آتی «اپک» در کره جنوبی خودداری نکرده است، گفت که مطمئن نیست چنین دیداری اتفاق بیفتد.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره لغو این دیدار گفت: من آن را لغو نکرده‌ام اما نمی‌دانم که آیا قرار است (چنین دیداری) داشته‌ باشیم.

وی افزود: اما صرف نظر از این موضوع، قصد دارم آنجا(کره جنوبی) باشم بنابراین تصور می‌کنم که ممکن است این(دیدار) برگزار شود.

ترامپ با اشاره اقدام جدید چین درباره اعمال محدودیت‌ بر صادرات مواد معدنی کمیاب ادامه داد: کاملا غافلگیرکننده بود. آنها به‌یک‌باره این ایده واردات و صادرات را مطرح کردند و هیچ‌کس، واقعا هیچ‌کس چیزی در موردش نمی‌دانست.

دولت چین پیش‌تر محدودیت‌های صادراتی بر چند دسته از تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد معدنی کمیاب را تمدید کرد.

ترامپ دیروز ضرورت ملاقات حضوری با جین‌پینگ را زیر سوال برد و مدعی شد که اقدامات پکن چنین دیداری را «بی‌فایده» کرده است.

رئیس جمهور آمریکا هفتم اکتبر تایید کرد که انتظار دارد در حاشیه اجلاس «اپک» در کره جنوبی که اواخر اکتبر و اوایل نوامبر برگزار می‌شود، با همتای چینی‌اش دیدار کند.

 

اپک دونالد ترامپ دولت چین کره جنوبی پکن آمریکا چین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
جدای از سیاستهای معمول تعرفه ای بین کشورها ، صحبتهای ترامپ بیشتر به خوی سودجویی شخصی اش برمیگردد از سال گذشته تا امروز چندین بار با تعریف تعرفه های سنگین بر علیه کشورها و لغو آنها اقدام به نوسان گیری پر سود شرکتهای تحت مدیریت پسرانش و ثروتمندان همسو در ارزهای معتبر دنیا و ارزهای دیجیتال کرده است موضوع چین هم چند روز دیگر تعدیل خواهد شد
