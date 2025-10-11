En
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد

مرحله مقدماتی شصت‌ویکمین دوره مستر المپیا در لاس‌وگاس برگزار شد و چهار ورزشکار جواز حضور در فینال را کسب کردند.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۹۷
| |
4137 بازدید
|
۳

هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد

به گزارش تابناک، مرحله مقدماتی شصت‌ویکمین دوره مسابقات مستر المپیا با حضور برترین‌های بدنسازی دنیا به میزبانی لاس وگاس آمریکا برگزار شد. در پایان این مرحله چهار نفر جواز صعود به فینال را کسب کردند. «هادی چوپان» قهرمان سال ۲۰۲۲، «درک لانسفورد» قهرمان سال ۲۰۲۳، «سامسون دائودا» قهرمان سال ۲۰۲۴ و «اندرو جیکد» چهار ورزشکاری هستند که در فینال با هم رقابت می‌کنند تا یکی از آنها برنده مستر المپیا ۲۰۲۵ شود.

در رقابت‌های این دوره بهروز تابانی یکی دیگر از ورزشکارانی ایرانی بود که فرصت حضور در فینال را به دست نیاورد. فینال این مسابقات ساعت ۵:۴۵ صبح فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
27
4
پاسخ
زور بی خود نزن ،اول نمیشی باید بفکر بازنشستگی ورفتن جای دکترها باشی
پاسخ ها
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
کامنت کسی که هنوز از رختخواب پانشده!!و
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
امیدوارم گرگ پارسی و فرزند شایسته بختیاری به حق خودش که قهرمانی هست برسد ،هرچند قهرمان هم نشود واسه ما همیشه عزیز هست?
