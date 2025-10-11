En
بورس هفته را سبز شروع کرد

بازار سرمایه روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه را سبزپوش آغاز کرد به طوری که شاخص کل بورس تهران در یک ساعت اولیه معاملات با روندی صعودی بار دیگر به بیش از ۲ میلیون و ۸۵۲ هزار واحد رسید.
بورس هفته را سبز شروع کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، معامله گران در بازار سرمایه امروز شاهد دومین روز سبزپوشی بازار هستند به طوری که تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه، ۹۰ درصد بازار رشد کرده و شاخص کل با رشد ۵۸ هزار و ۷۱۳ واحدی به به ۲ میلیون و ۸۵۲ هزار واحد رسیده است.

بازار سرمایه که روز گذشته را روند رو به رشد به پایان برده بود، امروز نیز در مرحله پیش گشایش بازار شاهد تشکیل صف خرید به ارزش بیش از ۱۴ همت بود که نشان می دهد بخشی از اعتماد سهامداران به بازار باز گذشته است.

به باور تحلیلگران مجموعه عواملی چون راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز، افزایش نرخ تسعیر شرکت‌ها، سوددهی شرکت‌های بورسی در ماه پایانی تابستان از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شاخص بورس بوده است.
 
روز گذشته نیز شاخص بازار سرمایه با ثبت رشد ۶۴ هزار واحدی در آستانه ورود به کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد قرار گرفته بود.

امروز شاخص هم وزن نیز رشد صعودی داشته و با افزاش ۸ هزار و ۵۵۹ واحدی، تا زمان انتشار این خبر به ۸۳۶ هزار و ۱۰۸ واحد رسیده است.

امروز نمادهایی چون فارس، فملی، فولاد، وبملت، پارسان، شپنا و نوری از نمادهای اثرگذار در رشد شاخص بورس به شمار می روند.

