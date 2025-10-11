مرور کارنامه زنی فرانسوی که با نام مردانه داستان می نوشت

هانری گرویل نویسنده ای فرانسوی است که با ترجمه رمان «آنژل» در ایران معرفی شد اما پشت این نام مردانه، یک زن نویسنده قرار داشت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هانری گرویل، یک نام مردانه برای نویسنده رمان «آنژل» است اما او یک زن بود که نام مستعار مردانه را انتخاب کرده بود. چون در دوران گذار از ادبیات فلسفی قرن هجدهم فرانسه به دوران جولان ادبیات رمانتیک قرن نوزدهم قلم می زد و در آن زمان، نویسندگان زن به اجبار باید آثار خود را با نام مردانه چاپ می کردند.

نام واقعی نویسنده «آنژل» آلیس ماری سلست فلوری است که 12 اکتبر 1842 متولد شد و 18 ژانویه 1904 درگذشت. او به عنوان نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس شناخته می شود و دختر یک نویسنده و استاد دانشگاه بود که به خاطر شغل پدرش، همراه او به روسیه مهاجرت کرد و در دانشگاه سلطنتی سن پترزبورگ مشغول تحصیل شد و سال 1857 با امیل دورانت استاد فرانسوی حقوق و منتقد هنری ازدواج کرد. همزمان با ازدواجش هم شروع به نوشتن داستان برای نشریه سن پترزبورگ کرد.

سال 1872 بود که سلست فلوری به فرانسه بازگشت و نام مستعار هانری گرویل را به خاطر نام زادگاه والدینش انتخاب کرد. با این نام هم داستان هایی از جامعه روسیه را برای نشریات مختلف فرانسه چاپ کرد و مورد تحسین جامعه منتقدان قرار گرفت. گی دو موپاسان و باربی دورویلی ازجمله نویسندگان و منتقدانی بودند که از داستان های هانری گرویل تعریف کردند.

هانری گرویل، به جز «آنژل»، داستان های دیگری چون «مادام دودرو»، «یار»، «خانه مورز»، «سوزان نورمیس»، «ویولون روسی»، «سونیا»، «دوسیا»، «پرنسس اوروف» و مقاله معروف «دستورالعمل اخلاقی و مدنی برای دختران جوان» را دارد که بین سال های 1882 تا 1891 بیست و هشت مرتبه تجدید چاپ شد.

ترجمه ناهید صادقی از رمان «آنژل» برای اولین بار بهار 1399 توسط امیرکبیر چاپ شد و این نویسنده را جامعه کتابخوان ایران معرفی کرد. این ترجمه بهار 1402 به چاپ دوم رسید.

این کتاب، چندقهرمان و روایتی کودکانه دارد اما یک رمان کودک نیست و در حوزه آثار ادبیات کودک و نوجوان جا نمی گیرد. توضیح بیشتر آن که شاید بتوان روایت ساده و بی آلایش آن را کودکانه خواند که ریشه در مکتب رمانتیسیسم ادبی دارد. با همین رویکرد است که مناظر طبیعی و احساسات شخصیت های اصلی داستان با جزئی نگری توصیف می شوند.

رمان «آنژل» در 46 فصل نوشته شده است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

برو با دقت به سخنان او گوش کرد، هرلحظه سرش را تکان داد، اما بدون گفتن حتی کلمه ای.

وقتی مذاکره به پایان رسید، هرسه مرد ساکت ماندند، هریک منتظر بود دیگری حرفی بزند. در نهایت کورنوبو گفت: خب، در این مورد چه فکری می کنید؟

چشم های برو یکی پس از دیگری و با شرارت به روی هم آمدند، گفت: فکر می کنم در اینجا قضیه پول مطرح است.

بونوا که در اینگونه مسائل با تجربه نبود فریاد زد: پول!

استاد کورنوبو چیزی نگفت، اما چشم هایش حالتی حاکی از موافقتی بی چون و چرا داشت.

برو گفت: بله، پول؛ معمولا کسی خود را به رنج نمی اندازد، مگر اینکه در پشت آن منافعی وجود داشته باشد و آن پول است. حالا می خواهند آن را به آنژل بدهند تا از او پس بگیرند؟ این چیزی است که نمی دانم.

استاد کورنوبو انفیه دانش را برداشته پکی به آن زد و گفت: گرفتن پول از آنژل بسیار سخت است. وراثت مادربزرگش کاملا مشخص و پول ها رهن است.

بونوا که خوش وقت از ارائه یک نظر به نظر می رسید گفت: بنابراین چیزی برای دادن به او وجود دارد؟

چاپ دوم «آنژل» با 261 صفحه، شمارگان 350 نسخه و قیمت 130 هزار تومان عرضه شده است.