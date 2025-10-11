از اعتراض همدان تا تابلوهای تبریز

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ در اطراف خوابگاه دخترانه دانشگاه سهند تبریز، با توجه به حضور قابلتوجه دانشجویان عراقی، تابلوهای راهنما به دو زبان فارسی و عربی نصب شده است.
در ماههای اخیر، حضور دانشجویان عراقی در دانشگاههای مختلف کشور به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. چندی پیش نیز در دانشگاه بوعلی همدان، تجمعی در اعتراض به رفتار برخی از دانشجویان عراقی برگزار شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت. با افزایش حضور دانشجویان خارجی، بهویژه از کشور عراق، به نظر میرسد ضرورت برنامهریزی دقیقتر در زمینه تعاملات فرهنگی و اقامتی بیش از پیش احساس میشود.