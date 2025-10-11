En
قیمت خودرو در بازار امروز 19 مهرماه

قیمت خودرو امروز 19 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 19 مهر 1404 / بازدهی بازار خودرو در 7 روز گذشته + جدول

قیمت خودرو امروز 19 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز، سبب شکل‌گیری فضای هیجانی در معاملات شده است. در طول هفته گذشته، بازار خودرو نوسانات متناقضی را تجربه کرده که ناشی از تغییرات لحظه‌ای انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از معاملات بازار خودرو جنبه سرمایه‌ای یافته است. فعالان بازار معتقدند که خودرو در شرایط تورمی به‌عنوان کالایی شبه‌سرمایه‌ای عمل می‌کند. در نتیجه، هرگونه تغییر در نرخ ارز یا سیگنال افزایشی از سوی بازارهای موازی، در میان‌مدت و بلندمدت به قیمت انواع خودرو منعکس می‌شود.

در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ ارز یا افزایش هزینه‌های واردات قطعات می‌تواند محرک جدیدی برای رشد قیمتی باشد. در مقابل، اعلام برنامه‌های تثبیت نرخ ارز یا عرضه گسترده خودرو ممکن است به اصلاح موقت قیمت‌ها بینجامد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 19 مهر 1404 / بازدهی بازار خودرو در 7 روز گذشته + جدول

پژو 207 موتور TU3سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر همین مبنا، این هاچ‌بک داخلی نسبت به هفته گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 890 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، شاهین GL نسبت به هفته گذشته 19 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ 959 میلیون تومان خرید و فروش شود.

دنا پلاس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و امروز روی شاخص یک میلیارد و 352 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس (XU7P) افت قیمت 14 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 866 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.
 
قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 19 مهر 1404 / بازدهی بازار خودرو در 7 روز گذشته + جدول

تیگو 8 پرومکس نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان ارزان شد. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی امروز با نرخ چهار میلیارد و 10 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. از سوی دیگر، آریزو 8 نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 600 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

بک X3 نسبت به هفت روز گذشته 55 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 565 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، جک S3 در همین بازه زمانی نوسان خاصی را تجربه نکرد و روی شاخص یک میلیارد و 550 میلیون تومان استوار ماند.

میان محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، هایما S5 PRO نسبت به هفته گذشته 32 میلیون تومان گران شد تا امروز با برچسب قیمتی یک میلیارد و 940 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، چانگان CS55 در بازه زمانی مذکور 83 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ سه میلیارد و 217 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
 

