ترامپ، بازار کریپتو را به خاک و خون کشید

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از طرح خود برای اعمال تعرفه 100 درصدی چین خبر داد که باعث شد از دیشب بازارهای جهانی دگرگون شود.
روز گذشته، دونالد ترامپ از اعمال تعرفه 100 درصدی برای صادرات چین خبر داد. خبری که بلافاصله باعث شد کارشناسان نگران تبعات اقتصادی احتمالی این اقدام باشند و ظاهرا این نگرانی هم بیمورد نبود؛ چرا که از دیشب، بازارهای جهانی، بهخصوص بازار ارزهای دیجیتال به خاک و خون کشیده شده است.
اظهارات ترامپ بلافاصله با واکنش منفی بازارهای جهانی همراه شد. سهام شرکتهای وابسته به تجارت با چین کاهش یافت و تحلیلگران اقتصادی نسبت به احتمال شعلهور شدن جنگ تجاری گسترده و تبعات آن بر رشد اقتصاد جهانی، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی جهانی هشدار دادند. این رویکرد بخشی از سیاست ترامپ است و او اشاره کرد که افزایش تعرفهها ممکن است تنها به چین محدود نشود و کشورهای دیگری مانند اعضای اتحادیه اروپا را نیز در بر بگیرد.
از شب گذشته، بازار کریپتو ریزش بزرگی را تجربه کرد؛ به طوری که بیش از 3 میلیارد دلار از سرمایه مردم دنیا در عرض یک ساعت در بازار ارزهای دیجیتال محو شد. قیمت بیت کوین که در روزهای گذشته تا 150 هزار دلار نیز پیش رفته بود، در شب گذشته تا مرز 102 هزار دلار سقوط کرد و در زمان نگارش این مطلب نیز قیمت آن فعلا روی 110 هزار دلار قرار گرفته است. سایر ارزهای دیجیتال، مانند اتریوم نیز از این افت قیمتهای ناگهانی در امان نماندند. تون کوین یا همان ارز تلگرام نیز ریزش شدیدی داشت و لحظاتی تا 90 درصد افت قیمت را تجربه کرد.