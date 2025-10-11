خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز (شنبه) اعلام کرد کیم جونگ اون بر یک رژه نظامی بزرگ که موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید خود را در برابر مقامات بین‌المللی بازدیدکننده به نمایش گذاشت، نظارت داشت.

این رژه که اواخر روز جمعه آغاز شد، به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره شمالی برگزار شد و پس از جشن‌هایی در روز پنجشنبه بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لی چیانگ» نخست‌وزیر چین، هیئتی از روسیه به رهبری «دیمیتری مدودف» رئیس‌جمهور سابق و همچنین «تو لام» رئیس حزب کمونیست ویتنام، از جمله مقامات خارجی حاضر در پیونگ‌یانگ برای این مراسم بودند.

در این رژه نظامی، کره شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای، پیشرفته‌ترین موشک بالستیک قاره‌پیمای خود، هواسونگ-۲۰، را به نمایش گذاشت که توسط خبرگزاری دولتی کره‌ شمالی موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای»، به عنوان «قوی‌ترین سیستم سلاح استراتژیک هسته‌ای» این کشور توصیف شده است.

به گزارش رویترز، سری موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هواسونگ به کره شمالی این قابلیت را داده است که هر نقطه‌ای از سرزمین اصلی ایالات متحده را هدف قرار دهد، اما همچنان سوالاتی در مورد پیچیدگی سیستم هدایت آن برای رسیدن به هدف و توانایی کلاهک حامل آن در مقاومت در برابر ورود مجدد به جو وجود دارد.

نمایش تسلیحات جدید کره شمالی

«آنکیت پاندا» از بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی مستقر در ایالات متحده گفت: «هواسونگ-۲۰ در حال حاضر، اوج بلندپروازی کره شمالی برای قابلیت‌های پرتاب موشک‌های هسته‌ای دوربرد را نشان می‌دهد. ما باید انتظار داشته باشیم که این سیستم قبل از پایان امسال آزمایش شود. این سیستم احتمالاً برای پرتاب چندین کلاهک طراحی شده است... چندین کلاهک فشار بر سیستم‌های دفاع موشکی موجود ایالات متحده را افزایش می‌دهد و آنچه را که کیم برای دستیابی به اثرات بازدارندگی معنادار علیه واشنگتن ضروری می‌داند، تقویت می‌کند.»

در این رژه نظامی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی سخنرانی کرد و در آن عمیقا نیروهای مشارکت‌کننده کره شمالی در عملیات‌های خارج از این کشور را تشویق کرد و افزود که قهرمانی ارتش این کشور نه تنها در دفاع از کره شمالی، بلکه در «پایگاه‌های سازندگی سوسیالیستی» نیز دیده خواهد شد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی به نقل از کیم گزارش داد: «ارتش ما باید به رشد خود ادامه دهد و به یک نهاد شکست‌ناپذیر تبدیل شود که همه تهدیدها را نابود می‌کند.»

کیم همچنین روز جمعه با مدودف گفت‌وگو و تاکید کرد فداکاری سربازان کره شمالی که در عملیات نظامی روسیه در اوکراین برای این کشور می‌جنگند، اعتماد به روابط بین دو کشور را ثابت کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم به مدودف گفت امیدوار است به تقویت همکاری با روسیه ادامه دهد و برای دستیابی به اهداف مشترک، از نزدیک در تبادلات متنوع مشارکت کند.

