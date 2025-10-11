زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب آمریکای جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رویترز گزارش داد که مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام روز جمعه اعلام کرد پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر در گذرگاه دریک (Drake Passage)، که آبراهی میان نوک جنوبی آمریکای جنوبی و قطب جنوب است، هشدار سونامی صادر شده است.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، عمق این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

در پی این حادثه، سازمان دریایی SHOA شیلی نیز یک هشدار احتیاطی سونامی را برای قلمرو قطب جنوب این کشور صادر کرد و مقامات از ساکنان مناطق ساحلی خواستند تا سواحل را تخلیه کنند.