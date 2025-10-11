En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب آمریکای جنوبی

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر جنوب آمریکایی جنوبی را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۶۱
| |
624 بازدید
زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب آمریکای جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رویترز گزارش داد که مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام روز جمعه اعلام کرد پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر در گذرگاه دریک (Drake Passage)، که آبراهی میان نوک جنوبی آمریکای جنوبی و قطب جنوب است، هشدار سونامی صادر شده است.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، عمق این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

در پی این حادثه، سازمان دریایی SHOA شیلی نیز یک هشدار احتیاطی سونامی را برای قلمرو قطب جنوب این کشور صادر کرد و مقامات از ساکنان مناطق ساحلی خواستند تا سواحل را تخلیه کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سونامی زلزله زمین لرزه شیلی آمریکای جنوبی مناطق ساحلی هشدار تخلیه حوادث
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع زلزله‌ ۷ ریشتری در سواحل کالیفرنیا
وجود سه گسل‌ فعال دریای خزر در ایران
وقوع زلزله مهیب در آمریکای جنوبی
وقوع زمین‌لرزه‌ای بسیار شدید در فیلیپین
زلزله ۷.۴ ریشتری در ساحل جنوبی شیلی
هشدار سونامی پس از زلزله مهیب در اقیانوس آرام
زلزله ۷.۴ ریشتری در تایوان / هشدار سونامی صادر شد
وقوع زمین لرزه شدید در اندونزی
زلزله ۶.۷ ریشتری شمال شیلی را لرزاند
زمین لرزه نسبتا شدید سواحل شیلی را لرزاند
زمین لرزه ۵ ریشتری شرق اندونزی را لرزاند
زلزله ۶.۵ ریشتری در استرالیا
زمین‌لرزه ۷.۴ ریشتری در آلاسکا با هشدار سونامی
زمین‌لرزه‌ ۷.۴ ریشتری نزدیک مرز شیلی با آرژانتین
وقوع زمین لرزه ۷ ریشتری در سواحل پرو
زلزله‌ای ۶.۸ ریشتری ساحل شیلی را لرزاند
وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری در مرز شیلی و آرژانتین
زلزله شدید ۷ ریشتری آلاسکا را لرزاند
وقوع زلزله شدید در شیلی
زلزله شدیدی شیلی را لرزاند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۵ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۰۹ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۹ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005av3
tabnak.ir/005av3