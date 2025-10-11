En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 55
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۵۵۷
کد خبر:۱۳۳۳۵۵۷
364 بازدید
حیات وحش

لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد

لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حیات وحش عقاب پهپاد ویدیو
اخبار مرتبط
لحظه انفجار پهپاد درون دهان کروکودیل
تلاش جوجه عقاب برای کشتن برادرش!
پرش دیدنی تمساح به آسمان و شکار یک پهپاد!
پرواز با عقاب از نمای POV
تراشیدن منقار عقاب سر سفید
شکار ماهی توسط عقاب پس از افتادن به قلاب!
شاهینی که توسط عقاب‌ها بزرگ شد!
پرندگان شکاری در نیومکزیکو
شیرجه عقاب برای سرقت خرگوش از روباه‌!
دوستی عجیب ماهیگیر و عقاب سر سفید
عکسی خارق‌العاده از توجه شکار و شکارچی به عکاس
شکار جوجه عقاب از درون لانه توسط شاهین!
نبرد هوایی پرندگان
شیوه عجیب پرواز خفاش‌ها در نبرد با عقاب
آوازخوانی جفت عقاب در قلب جنگل
تلاش یک عقاب برای شکار یک کودک!
صبحانه عقاب سرسفید با جوجه‌هایش
جدال عقاب‌های صحرایی در اراک
لحظات شکار و کشتن بز کوهی توسط عقاب
صبحانه عقاب سیاه و بچه‌اش در لانه نوک کوه
تصاویر تماشایی از عقاب شاهی در یزد
لحظات سرقت پهپاد در حال پرواز توسط عقاب
شکوه عقاب طلایی را در ارتفاعات البرز ببینید
عکسی استثنایی از شکل بدن عقاب هنگام شیرجه!
سرقت شکار عقاب توسط پلیکان
نبرد دیدنی عقاب با خروس جنگی
انتقام سخت عقاب‌ها از کلاغ قاتل
زاویه دید پرواز عقاب در اوج آسمان
شکار جوجه عقاب توسط شاهین و واکنش عقاب‌ها
قدرت عجیب چشمان عقاب سر سفید
لحظه بیرون کشیدن ماهی از آب توسط عقاب
عقاب‌هایی که از خطر انقراض رهانیده شدند
عکس | زیبایی و شکوه عقاب شاهی از نمای بسیار نزدیک
فرار آکروباتیک خرگوش از پنجه عقاب
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟