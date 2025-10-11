۱۹/مهر/۱۴۰۴
فیلم
>>
طبیعت و جغرافیا
کد خبر:۱۳۳۳۵۵۷
حیات وحش
لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد
لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد را میبینید.
برچسبها:
حیات وحش
عقاب
پهپاد
ویدیو
