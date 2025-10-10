شایعه ترور سردار قاآنی صحت ندارد

به گزارش تابناک، خبرگزاری فارس نوشت: شایعاتی درباره ترور و شهادت سردار قآانی در فضای مجازی منتشر شده که پیگیری ها نشان می دهد این اخبار صحت ندارد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ابتدای طوفان الاقصی تاکنون ده‌‌ها بار شایعه ترور سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس را مطرح کرده است. یک اکانت وابسته به موساد به نام ترور آلارم معمولاً معجونی از اخبار غلط و درست را در فضای مجازی منتشر می‌کند که هدف آن بیش از انتشار خبر، عملیات روانی به سود پروژه‌های موساد است.

این اکانت تاکنون بارها و‌ بارها اخبار دروغ درباره ترورها منتشر کرده است.

سردار قاآنی در مصاحبه اخیر خود درباره این نوع شایعه پردازی‌ها گفته بود:رژیم صهیونیستی اخبار ترور من را منتشر می کند تا دوستان نگران شوند با من تماس بگیرند و این ها بتوانند جای دقیق من را پیدا کنند.