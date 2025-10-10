۱۸/مهر/۱۴۰۴
Friday 10 October 2025
۲۳:۱۳
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
۷۵سالگی روابط اندونزی - ایران
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ
بازی جدید اروپا علیه ایران رو شد
خبر خوش به متقاضیان مسکن ملی پردیس
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
ورزش
تعداد بازدید : 155
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2128970" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1333545/2128970?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۳۵۴۵
کد خبر:۱۳۳۳۵۴۵
491
بازدید
تاریخ انتشار: ۲۲:۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
10 October 2025
سوت
خلاصه بازی روسیه 2 - ایران 1
تیمهای فوتبال ایران و روسیه در یک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند و روسیه که چند سالی بازی هم نکرده بود، 2 بر یک به برتری رسید.
https://www.tabnak.ir/005aun
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
سوت
خلاصه بازی
روسیه
ایران
فیلم
اخبار مرتبط
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعهنویی
گل اول ایران به روسیه توسط امیرحسین حسینزاده
خلاصه بازی فوتبال ایران - سوریه
خلاصه بازی ایران - روسیه
ویدیوهای مرتبط
خلاصه بازی روسیه 2 - ایران 1
تیمهای فوتبال ایران و روسیه در یک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند و...
گل اول ایران به روسیه توسط امیرحسین حسینزاده
گل اول ایران به روسیه که توسط امیرحسین حسینزاده به ثمر رسید را ببینید.
نمایش بازی تیمهای فوتبال ایران و اسرائیل از صداوسیما
شبکه ورزش سیما برای نخستینبار بخشهایی از بازی فینال بازیهای آسیایی...
لحظات قهرمانی و نایب قهرمانی جهان معینی و عالیپور
علیرضا معینی ملیپوش دسته 94 کیلوگرم ایران در مسابقات وزنهبرداری...
تصاویر بدن بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان
بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان در مسابقات مسترالمپیای 2025،...
حرکات موزون روسها قلعهنویی را به وجد آورد
کاروان تیم ملی فوتبال ایران هنگام ورود به روسیه با مراسمی خاص مورد...
افشاگری آلکثیر از دلیل پیوستن به استقلال
عیسی آلکثیر در اظهارنظری صریح، دلیل پیوستنش به استقلال را دلخوری از...
شباهت شگفت انگیز یک ایرانی با مارادونا
تصاویر یک شخص ایرانی که شباهت شگفت انگیزی به دیهگو مارادونا اسطوره...
دریبل زیدانی و گل استثنایی تانیا جهانشاهی
گل تماشایی تانیا جهانشاهی، هافبک 18 ساله و ملیپوش گلگهر به ملوان با...
اعتراف تلخ عادل درباره میزبانی ازبکستان از جام جهانی
به تازگی فیفا رسماً ازبکستان و آذربایجان را بهعنوان میزبانان مشترک جام...
افشاگری درباره قرارداد ترکمنچای استقلال
در برنامه فوتبال برتر به انتقال عجیب موسی جنپو به استقلال پرداخته شد....
عکس العمل علی دایی به یک شعبده بازی
علی دایی در مقابل یک شعبده بازی عکس العمل جالبی نشان داد که میبینید.
کتک زدن داور توسط مادر یک بازیکن در تهران!
صحنهای عجیب از یک بازی فوتبال در حوزه شمال شهر تهران مورد توجه عادل...
تصاویر نگرانکننده برای هادی چوپان؛ پایان گرگ پارسی؟!
هانی رامبد وزنه بردار معروف ایرانی، مربیِ 22 برنده مسابقات مستر المپیا...
عاشقانه یک فوتبالیست با همسرش را ببینید
گلزنی ابوذر صفرزاده، بازیکن ملوان مقابل خیبر و رفتار همسرش در استادیوم...
سورپرایز عباس عراقچی با آهنگ خواننده لس آنجلسی
در مراسم بزرگداشت حسین کلانی که با حضور عباس عراقچی وزیرامورخارجه و...
ویدیوی تلخ درباره فحاشیها علیه مادر مهدی تیکدری با مارادونا
ویدیو زیبا باشگاه گلگهر در واکنش به فحاشیها علیه مادر مهدی تیکدری را...
گل مستقیم از روی ضربه شروع بازی!
در لیگ اوکراین گل مستقیم از روی ضربه شروع بازی به ثمر رسید. این لحظه را...
تذکر عادل به منتظر محمد درباره نام خلیج فارس
تلفظ «خلیج» به جای عبارت کامل «خلیج فارس» توسط منتظر محمد و مترجمش منجر...
اهدای مدالهای کشتی قهرمانی جهان به آستان قدس
قهرمانان کشتی مدال هایشان را به موزه آستان قدس اهدا کردند.
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق