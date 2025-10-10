خلاصه بازی روسیه 2 - ایران 1 تیم‌های فوتبال ایران و روسیه در یک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند و...

گل اول ایران به روسیه توسط امیرحسین حسین‌زاده گل اول ایران به روسیه که توسط امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رسید را ببینید.

تصاویر بدن بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان بهروز تابانی قبل از رقابت با هادی چوپان در مسابقات مسترالمپیای 2025،...

حرکات موزون روس‌ها قلعه‌نویی را به وجد آورد کاروان تیم ملی فوتبال ایران هنگام ورود به روسیه با مراسمی خاص مورد...

افشاگری آل‌کثیر از دلیل پیوستن به استقلال عیسی آل‌کثیر در اظهارنظری صریح، دلیل پیوستنش به استقلال را دلخوری از...

شباهت شگفت انگیز یک ایرانی با مارادونا تصاویر یک شخص ایرانی که شباهت شگفت انگیزی به دیه‌گو مارادونا اسطوره...

دریبل زیدانی و گل استثنایی تانیا جهانشاهی گل تماشایی تانیا جهانشاهی، هافبک 18 ساله و ملی‌پوش گل‌گهر به ملوان با...

افشاگری درباره قرارداد ترکمنچای استقلال در برنامه فوتبال برتر به انتقال عجیب موسی جنپو به استقلال پرداخته شد....

عکس العمل علی دایی به یک شعبده بازی علی دایی در مقابل یک شعبده بازی عکس العمل جالبی نشان داد که می‌بینید.

کتک زدن داور توسط مادر یک بازیکن در تهران! صحنه‌ای عجیب از یک بازی فوتبال در حوزه شمال شهر تهران مورد توجه عادل...

عاشقانه یک فوتبالیست با همسرش را ببینید گلزنی ابوذر صفرزاده، بازیکن ملوان مقابل خیبر و رفتار همسرش در استادیوم...

سورپرایز عباس عراقچی با آهنگ خواننده لس آنجلسی در مراسم بزرگداشت حسین کلانی که با حضور عباس عراقچی وزیرامورخارجه و...

گل مستقیم از روی ضربه شروع بازی! در لیگ اوکراین گل مستقیم از روی ضربه شروع بازی به ثمر رسید. این لحظه را...