سوت

خلاصه بازی روسیه 2 - ایران 1

تیم‌های فوتبال ایران و روسیه در یک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند و روسیه که چند سالی بازی هم نکرده بود، 2 بر یک به برتری رسید.
