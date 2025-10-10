به گزارش تابناک، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای به شماره ۲۰۰/۵۱۶۵۴/د مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ جزئیات مربوط به نحوه تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، در صورتی که مودیان حقوقی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به پرداخت بخشی از مالیات ابرازی خود به صورت نقد اقدام کنند، از امکان تقسیط با شرایط مشخص برخوردار خواهند شد.

طبق مفاد بخشنامه: در صورت پرداخت ۶۵ درصد از مالیات ابرازی تا پایان مهرماه، مدت تقسیط برای شرکت‌های تولیدی یا معدنی: ۵ ماه و برای سایر مودیان: ۴ ماه تعیین شده است.

همچنین، در صورت پرداخت ۶۰ درصد از مالیات ابرازی تا پایان مهرماه، مدت تقسیط برای شرکت‌های تولیدی یا معدنی: ۴ ماهو برای سایر مودیان: ۳ ماه خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی هدف از صدور این بخشنامه را تسهیل پرداخت تعهدات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از جریان نقدینگی فعالان اقتصادی اعلام کرده است.