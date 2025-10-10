ماجرای تشکر ترامپ از پوتین چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود پس آنکه از تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه نوبل صلح به «ماریا کورینا ماچادو» چهره مخالف دولت ونزوئلا انتقاد کرد، تشکر کرد.

پوتین در کنفرانسی خبری گفته بود: «مواردی بوده که کمیته نوبل جایزه صلح را به افرادی اعطا کرده که هیچ کاری برای صلح انجام نداده‌اند.»

وی افزود که چنین انتخاب‌هایی به اعتبار و جایگاه این جایزه آسیب می‌زند.

ترامپ در پاسخ، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «از رئیس‌جمهور پوتین تشکر می‌کنم!»

وی بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور روسیه را نیز ضمیمه کرد، از جمله جایی که پوتین از ترامپ به‌عنوان فردی یاد کرده بود که «بحران‌های پیچیده و چندده‌ساله را حل می‌کند».