ارتباط مرگ ۱۷ کودک با مصرف شربت سرفه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک افسر ارشد پلیس منطقه «مادیا پرادش» گفت: پلیس هند مالک شرکت داروسازی «سرسان»، تولیدکننده شربت سرفه مرتبط با مرگ حداقل ۱۷ کودک را دستگیر کرده است.

این کودکان که همگی زیر پنج سال سن داشتند، ماه گذشته پس از مصرف داروی سرفه حاوی «دی اتیلن گلیکول» سمی در مقادیری نزدیک به ۵۰۰ برابر حد مجاز، جان خود را از دست دادند. این مرگ‌ها همگی به شربت «کلدریف» شرکت داروسازی سرسان مرتبط بودند که پس از آزمایش تایید وجود این ماده شیمیایی در پنجشنبه گذشته در چندین منطقه هند ممنوع شده است. یک افسر ارشد پلیس گفت: «اس. رانگاناتان»، مالک شرکت دولتی «تامیل نادو» که این شربت را تولید می‌کرد، روز چهارشنبه در «چنای» دستگیر و در دادگاه حاضر خواهد شد. «آجی پاندی»، سرپرست پلیس «چهیندهارا» نیز گفت: رانگاناتان پس از حضور در دادگاه از ایالت خود به شهر چهیندهارا در مادیا پرادش منتقل خواهد شد. به گزارش رویترز، طبق قانون، داروسازان هندی باید هر بسته از مواد اولیه و محصول نهائی را آزمایش کنند.