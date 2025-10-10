En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۵۱۸
بازدید: ۴۴۳

عکس: نخستین نماز جمعه پس از آتش‌بس در مسجدالاقصی

هزاران فلسطینی امروز در فضایی آکنده از شور و معنویت، نخستین نماز جمعه پس از اعلام آتش‌بس را در مسجدالاقصی اقامه کردند. این مراسم با حضور گسترده نمازگزاران از مناطق مختلف قدس و کرانه باختری برگزار شد؛ در حالی‌که نیروهای اشغالگر تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف مسجد اعمال کرده بودند. نمازگزاران پس از هفته‌ها درگیری و محدودیت، با دعا برای شهدای اخیر و آرزوی صلح و آزادی، بار دیگر فضای مسجد را با تکبیر و دعا پر کردند و بر پایداری ملت فلسطین در برابر اشغال تأکید نمودند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
آتش بس غزه نماز جمعه مسجدالقصی ملت فلسطین جهان اسلام فلسطین عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.