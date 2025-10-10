رژیم صهیونیستی در حالی با انتشار نقشه زیرساخت‌های آب تهران، ایران را تهدید می‌کند که آب‌شیرین‌کن‌های آن در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند.



به گزارش تابناک؛ در روزهای اخیر، مؤسسه مطالعات جنگ رژیم صهیونیستی (ISW) با انتشار نقشه‌ای از زیرساخت‌های آب تهران، عملاً ایران را به حمله علیه منابع حیاتی خود تهدید کرده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی خود به‌شدت به فناوری نمک‌زدایی وابسته است و بیش از ۷۵ درصد از آب مصرفی‌ خود را از طریق کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن تأمین می‌کند.

ایران نیز نقشه و اطلاعات دقیقی از زیرساخت‌های حیاتی آب‌شیرین‌کن‌های این رژیم در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، توانایی قاطع برای مقابله و نابودی این تأسیسات را دارد. همان‌گونه که در جنگ۱۲ روزه، قدرت بازدارندگی و پاسخ سریع خود را به‌خوبی نشان داد.

گفتنی است، مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) یک اتاق فکر است که در سال ۲۰۰۷ توسط کیمبرلی کیگان تأسیس شد. این مؤسسه خود را به عنوان یک اندیشکده غیرحزبی توصیف می‌کند، اما دیگران آن را به عنوان یک «گروه واشنگتنی جنگ طلب» که طرفدار یک «سیاست خارجی تهاجمی» است، توصیف می‌کنند.

جالب این‌جاست که این سازمان مثلا «غیرانتفاعی» با کمک‌های مالی و پشتیبانی پیمانکاران بزرگ دفاعی، از جمله طراح موشک تاماهاوک یعنی کمپانی ریتون و تولید‌کننده اف-۱۶ یعنی شرکت جنرال داینامیکس حمایت می‌شود.