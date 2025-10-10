سن بازنشستگی این مادران شاغل کم می شود

به گزارش تابناک، بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کاهش سن بازنشستگی برای مادران شاغل خبر داد.

بانکی‌پور گفت: براساس بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده، مادران شاغلی که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد، فرزندی به دنیا بیاورند، به ازای هر فرزند یک سال از سن بازنشستگی آن‌ها کم می‌شود.

اگر فرزند سوم به بعد به دنیا بیاید، به جای یک سال، یک سال و نیم از سن بازنشستگی کم می شود. دو شرط هم در این قانون گذاشته‌ایم؛ اول اینکه باید ۲۰ سال از خدمت مادران گذشته باشد و دوم اینکه این شرط برای مادرانی که فرزند سوم‌شان است، حداقل سن ۴۰ سال است