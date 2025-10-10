اسیدپاشی به رییس شورای شهر «درود» خراسان رضوی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، فرماندار شهرستان زبرخان خراسان رضوی گفت: عامل اسیدپاشی امروز ۱۸ مهر ماه به رییس شورای شهر «درود» این شهرستان دستگیر شد.

احمد بوژمهرانی افزود: ظهر امروز حوالی ساعت ۱۱، یک موتورسور اقدام به اسیدپاشی روی «سید حسین علوی نسب» رییس شورای شهر درود کرد که متهم دستگیر شد.

وی بدون ارائه توضیحات بیشتر یا انگیزه این اقدام اظهار کرد: صدمات وارده به علوی نسب شدید بود و برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شده است.

شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر «قدمگاه» یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی با جمعیت ۷۰ هزار نفر در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.

این شهرستان دارای ۲ بخش و چهار شهر قدمگاه، درود، اسحاق آباد و خرو است.