به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بورس تهران در هفته دوم مهرماه ۱۴۰۴ تحت تاثیر رشد دلار آزاد، احتمال افزایش نرخ دلار توافقی و تقویت ورود پول حقیقی، یکی از مثبت‌ترین هفته‌های چند ماه اخیر را پشت سر گذاشت. شاخص کل با رشد بیش از هفت درصدی، قله دو میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی را فتح کرد و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش بیش از چهار درصدی، از بازگشت تقاضا در کلیت بازار خبر داد.

هفته دوم مهر برای بازار سهام هفته‌ای صعودی بود. رشد نرخ دلار آزاد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال رشد دلار توافقی، باعث شد موج جدیدی از نقدینگی حقیقی وارد بورس شود. این جریان که همزمان با ارزنده‌شدن سهام شکل گرفت، بازار را از رکود چندماهه خارج کرد و شاخص‌ها را به قله‌های جدید رساند.

در پایان هفته، شاخص کل با رشد ۷.۴۳ درصدی از سطح دو میلیون و ۷۲۳ هزار واحد به دو میلیون و ۹۲۵ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۴.۱۳ درصد افزایش یافت و در سطح ۸۳۶ هزار واحد ایستاد. چنین عملکردی نشان داد که اعتماد سرمایه‌گذاران در حال بازگشت است و گروه‌های بزرگ بازار، دوباره با تقاضای بالا مواجه شده‌اند.

انتظارات تورمی و جذابیت دوباره سهام

تحلیلگران بر این باورند که رشد اخیر بازار سهام بیش از هر چیز از انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران به حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌اندیشند، سهام شرکت‌های صادرات‌محور و دلاری در کانون توجه قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، افزایش ارزش معاملات و رشد ورود پول حقیقی نشان می‌دهد که اعتماد از دست‌رفته، به‌تدریج در حال احیاست. بازار پس از ماه‌ها فرسایش و خروج نقدینگی، حالا نشانه‌هایی از بازگشت سرمایه‌گذاران خرد را بروز داده است.

پیش ‌بینی بورس فردا شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴

در پایان هفته گذشته، خبر رسمی توافق حماس برای پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا، سیگنالی مثبت برای بازارهای جهانی و داخلی بود. بر اساس بیانیه حماس، این توافق شامل پایان درگیری، خروج نیروهای اشغالگر و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است.

کارشناسان معتقدند چنین تحول سیاسی می‌تواند جو هیجانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد و به آرامش فضای روانی بازار سرمایه کمک کند. کاهش ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه در شرایطی که بورس در مسیر صعودی قرار گرفته، می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند مثبت معاملات در هفته جدید شود.

با توجه به رشد پرقدرت شاخص‌ها در هفته گذشته و ورود نقدینگی حقیقی، انتظار می‌رود بورس در نخستین روز هفته جدید رفتاری متعادل اما متمایل به صعود داشته باشد. خبر توافق غزه و کاهش تنش‌های سیاسی، می‌تواند فشار سیاسی را از بازار بردارد و به شکل‌گیری معاملاتی آرام‌تر کمک کند.

از سوی دیگر، تداوم رشد نرخ دلار آزاد و انتظار برای تصمیمات جدید درباره نرخ توافقی، همچنان نقش محرک اصلی را ایفا می‌کند. در مجموع، چشم‌انداز معاملات شنبه مثبت ارزیابی می‌شود؛ بازاری با احتمال نوسان محدود در دامنه مثبت که در صورت تقویت تقاضا، می‌تواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد.