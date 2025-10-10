آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای صهیونیست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا نوشت: ارتش اسرائیل مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را تکمیل کرد و مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی گروگان‌ها (اسیران صهیونیست) آغاز شده است.

در همین راستا، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل نیز گفت: نیروهای ما در امتداد «خط زرد» در نوار غزه مستقر هستند.

او افزود: ۷۲ ساعت آغاز شده است و در پایان این مدت، ربوده شدگان ما (اسیران صهیونیست) آزاد خواهند شد.

این سخنگو گفت: جنگ هنوز تمام نشده و ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم.

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل ظهر امروز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.