آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای صهیونیست

«استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه از تکمیل شدن مرحله اول عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه خبر داد.
خبر مهم ویتکاف از تکمیل شدن مرحله اول عقب نشینی ارتش اسرائیل/ مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای صهیونیست آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا نوشت: ارتش اسرائیل مرحله اول عقب‌نشینی از نوار غزه را تکمیل کرد و مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی گروگان‌ها (اسیران صهیونیست) آغاز شده است.

در همین راستا، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل نیز گفت: نیروهای ما در امتداد «خط زرد» در نوار غزه مستقر هستند.

او افزود: ۷۲ ساعت آغاز شده است و در پایان این مدت، ربوده شدگان ما (اسیران صهیونیست) آزاد خواهند شد.

این سخنگو گفت: جنگ هنوز تمام نشده و ما با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم.

بامداد پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵(۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل ظهر امروز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

 
استیو ویتکاف حماس رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه اسرای صهیونیست اسرای اسرائیلی
