یک زن در ترکیه با انتشار ویدیویی از رویارویی خود با همسرش در یک کافه با یک زن دیگر، او را به خیانت متهم کرد. این ویدئو که پس از مشکوک شدن زن به رفتار همسر و تعقیب او ضبط شده، به سرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شده و واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این زن پس از آنکه متوجه تغییر رفتار، فاصله گرفتن و ایجاد تغییرات چشمگیر در روال عادی زندگی همسرش میشود، به او مشکوک شده و تصمیم میگیرد او را تعقیب کند. همین تعقیب منجر به غافلگیری مرد در کافیشاپ و ضبط ویدئوی این رویارویی میشود.در ویدئوی منتشر شده، زن ضمن فیلمبرداری از این صحنه، با لحنی آرام اما کنایهآمیز خطاب به همسرش میگوید: «نتوانستی تا زمان طلاق صبر کنی، نه؟ مبارک باشد.» در این تصاویر، مرد در برابر سخنان همسرش سکوت کامل کرده و واکنشی نشان نمیدهد، در حالی که زن همراه او لبخند میزند. زن فیلمبردار در ادامه با بیان اینکه آنها هنوز به صورت قانونی از یکدیگر جدا نشدهاند، میگوید: «این مرد هنوز همسر من است و این زن، معشوقه او. دست در دست هم به اینجا آمدهاند.» مهمترین بخش این ویدیو، طرح اتهام «تهدید به قتل» از سوی این زن است. او در پایان کلیپ اظهار میکند: «[همسرم] تا دیروز مادرم را تلفنی تهدید میکرد که دخترت را خواهم کشت.»