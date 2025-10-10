En
وضعیت خوزستان بنفش شد

کارشناسان هشدار داده‌اند که در شرایط ناسالم، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیت‌ها را کاهش دهند.
در خوزستان وضعیت بنفش اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل ازمهر ،داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در استان اهواز امروز جمعه ۱۸ مهرماه با ثبت عدد ۲۹۷ AQI در وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم قرار گرفته است؛ وضعیتی که می‌تواند سلامت عمومی را به‌طور جدی تهدید کند.

بر اساس این گزارش، شهرهای هویزه با شاخص ۱۵۸، شوشتر ۱۵۶ و دشت آزادگان ۱۵۵ در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارند.

همچنین شهرهای اندیمشک (۱۳۷)، بهبهان (۱۳۶)، خرمشهر (۱۲۳)، شادگان (۱۲۲)، ملاثانی (۱۱۹)، شوش (۱۱۵)، دزفول (۱۱۲)، باغملک (۱۱۰)، آغاجاری (۱۰۵) و آبادان (۱۰۲) در وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی قرار گرفته‌اند.

در مقابل، شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و هندیجان امروز وضعیت قابل قبول هوا را تجربه می‌کنند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در شرایط ناسالم، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیت‌ها را کاهش دهند.

 

 
 
